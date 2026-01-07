搶攻草莓季商機　乖乖攜手搖飲發發推聯名新品

▲乖乖攜手搖飲發發推聯名新品。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

知名國民零食廠乖乖搶攻草莓季商機，並力挺在地農業，選用來自苗栗大湖的國產草莓，端出全新在地「大湖草莓乖乖」，還霸氣聯手人氣優格手搖飲品牌「發發」聯名登場，以及孔雀捲心餅、彎的脆果兩款經典草莓口味助陣。

乖乖表示，這次新品最大亮點，在於選用來自苗栗大湖的國產草莓。乖乖將台灣在地草莓的酸香風味，融入陪伴許多人長大的經典玉米脆條之中，像是把台灣土地的味道，透過熟悉的零食形式重新詮釋，且這款草莓乖乖的酸度相當討喜，不會被甜味蓋過，反而越吃越順口。

乖乖指出，第二款新品是乖乖與優格手搖飲品牌「發發」聯名推出的「莓果派對優格乖乖」，靈感來自發發經典熱銷的「莓果派對優格」，共同打造出甜味豐富的莓好味覺，一入口就能感受到優格的乳酸香氣，接著莓果酸甜浮現，最後由乖乖的香脆口感收尾。

乖乖說明，這款整體甜度比想像中溫和，甜而不膩，屬於清爽型草莓零食，搭配一樣在全家便利商店聯名上架的「草莓煉乳金萱奶茶」一起享用，以金萱茶為基底，融合草莓煉乳的甜蜜，一口喝、一口吃，莓果酸甜與優格香氣在嘴裡同時迸發，幸福感瞬間爆表。

另外，乖乖也表示，新品「莓果派對優格乖乖」和「草莓煉乳金萱奶茶」於 1 月 7 日起在全家便利商店購買，享任選第2件6折優惠。對不愛甜膩零食的人來說，是相對耐吃的一款。同時，在發發門市也有以乖乖經典「彎の脆果」系列為發想，推出的兩款聯名限定飲品－「乖乖草莓煉乳優格」和「乖乖煉乳優格」。

除了兩款新品，乖乖旗下的經典草莓口味也沒有缺席。「孔雀捲心餅－濃厚草莓」外層酥脆、內餡香濃，草莓甜香明確，是許多消費者從小吃到大的熟面孔；「彎の脆果－草莓煉乳」則多了煉乳的奶香，甜度較高。