面試1小時「幾乎都主管在講」　她被錄取了！過來人曝經驗：偏雷

▲面試的主管話很多。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

面試過程沒說什麼話，結果最後被錄取了！一名女網友發文表示，她日前面試雖聊了快一小時，但過程中幾乎都是男主管在說話，而她實際說話的時間只有10分鐘左右。她本以為自己不會被錄取，想不到竟收到通知，讓她感到不解。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「去面試，結果都是對方在說話」為標題發文，提到她近期參與面試時，碰到一位話多的男主管，非常熱情；至於她自己則話很少，像是自我介紹就只準備了1分鐘。

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原PO透露，她在介紹自己時，主管只要有疑問，就會插話提問。她被插話兩次後，就決定放棄原本準備的內容，順著主管的話題繼續聊，最終談了近一小時，不過，她實際說話的時間則僅有10分鐘左右。

原PO表示，主管其實很努力介紹職缺、公司文化、工作環境等，甚至還談到了薪水，不過，她卻覺得主管對自己並不感興趣。她坦言，面試結束後，她本心想自己一定不會被錄取，但想不到最終竟收到通知，這是為什麼呢？有人遇過這種主管嗎？有報到嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「聆聽主管訓話，不會頂嘴。錄取」、「不讓員工自由表達想法（甚至是已經齊備的文件或提案）的團隊，我覺得偏雷」、「一切都是缺人的話術」、「我遇過這種通常都是老闆自己講畫大餅，進去後發現是屎缺」、「我遇過面試的時候主管超愛講話，感覺就很熱心，結果進去才發現主管就是只出一張嘴那種人，都在畫大餅」、「我的經驗是，進去後也都是主管在講，員工的話語權比較少」。

不過也有網友表示，「這是我現在的老闆吧！後來發現他就是怕你聽不懂他說什麼而已，所以重複一直講，但他是個好人」、「很多時候進去才是最準確的，先進去吧！說不定你很喜歡」。