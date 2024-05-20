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半導體利多狂噴！5檔ETF拼場　00927、00913、00891人數規模雙增

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會(SEMI)最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，值得留意的是，近日OpenAI新模型GPT-4o問世，再度引起各界關注，也更意味著AI科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業，因此投資人卡位AI行情也不用捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF來卡位布局，掌握成長契機。

▲▼台股半導體ETF近三月數據統計。（圖／群益投信提供）

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▲台股半導體ETF近三月數據統計。（圖／群益投信提供）

財富管理專家表示，觀察市面上五檔台股半導體ETF，近期都有不錯表現，近三月績效以00927群益半導體收益表現最佳，累積漲幅近10.39%，更是五檔產品中期間漲幅達雙位數者，其次則為00904新光臺灣半導體30，期間上漲8.57%、00913兆豐台灣晶圓製造則以8.34%緊追在後。

值得關注的是，從這五檔ETF近三月規模與受益人數變化來看，同樣也以00927的增長最為強勁，近三月規模成長42.07%、受益人數成長24.78%，推測是台灣投資人除了偏好半導體科技股外，對於高息投資也青睞有加，而00927的選股策略不僅挑選獲利與營運實力堅強的台灣半導體企業，還進一步從中挑出股息配發能力強的公司，切中投資人既想要掌握AI半導體成長行情，又想要顧及存股收益目標之雙重需求，因此市場的偏好提升，也反應至規模與受益人數的成長。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，故建議投資人不妨伺機透過選股並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

關鍵字： ETF

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