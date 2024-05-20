觀光股520臉黑！五福、山富創高殺跌停　類股指數受挫

▲賴清德喊重啟雙邊對等的兩岸觀光旅遊。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

新任總統賴清德今（20）日正式上任，針對兩岸情勢重提4個堅持，並提到可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，觀光類股指數走高，約11點衝至144.42點，為去年7月10日、近10個月新高，但創高後漲幅收斂，11點半翻黑，投資人期望落空，觀光股股價從強漲後大跳水翻黑、大洗三溫暖，五福（2745）終場收跌停、山富（2743）盤中也一度亮燈跌停。

520新官上任，新任總統賴清德發表演說引起各界關注，市場也很關心兩岸政策，對於兩岸重啟觀光抱持樂觀態度，早盤觀光股勁揚，山富、五福早盤漲逾8％。

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不過，賴清德演說中強調，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

市場解讀，兩岸重啟觀光的時間還不明確，因此投資人不買單，買盤轉為賣壓湧入，導致觀光類股翻黑大洗三溫暖，其中，山富及五福更是一度大跳水、慘摔至跌停，鳳凰跌逾3％、燦星旅跌逾2％、雄獅跌逾1％。

另飯店股也一片綠，寒舍跌近5％、雲品跌逾2％、富野、夏都、老爺知、六福、晶華都跌逾1％。