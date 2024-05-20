懷孕肚痛主管不准假！她加班到半夜「慘流產」遭嗆：孩子再生就有

▲懷孕肚痛，主管卻不准假。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

餐飲業主管不准懷孕員工請病假！一名女網友表示，餐廳因為人手不足，主管拒絕她懷孕身體不適請病假，她忍痛加班到深夜，回家後發現肚子痛到流血，眼前一片黑，緊急送到醫院，結果孩子沒了。主管得知後卻指責她公主病，甚至還說「孩子再生就好」，讓原PO又氣又難過。

「邊哭邊打這篇文章！」女網友在Dcard發文，「餐飲主管讓我孩子沒了」，520活動期間因為人手不足，無法請假，即使告訴主管自己已經懷孕11周，且身體不適，主管仍拒絕了她的病假申請，現在餐飲本來就缺人，不管怎樣原PO都得來上班，「他跟我說吞止痛藥就好，還有我們年輕人只會裝病」。

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於是她忍著身體不適上班，加班至半夜，還差點在客人面前差點昏倒，但卻被主管認為「非常矯情」。她回家後，發現肚子痛到流血，眼前一片黑，被緊急送到醫院，「孩子就這樣沒了」。

隔天主管還問她怎麼沒來上班，不來上班要扣錢，原PO表示身體要休養調整，沒想到主管卻回「我媽媽生完小孩就下田了，妳怎麼那麼公主病，孩子再生就有了」。原PO聽完又氣又難過，「請問各位同仁，我可以申請職災吧！我可以告主管嗎？」

貼文曝光，網友支持她提告，「支持提告，還有儘早將訊息截圖，免得對方收回訊息」、「這真的要告下去，講的那些話有錄音嗎？明顯歧視」、「知道流產後的反應是再生就有？你主管是畜生吧，建議告死他」、「這必須告，懷孕肚子痛還叫人家吃止痛藥就好」、「存好證據就直接開告了，不需要顧慮什麼人情還是啥的」。