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電商貨、比特幣挖礦機出貨量增　航空貨運運價本周小漲約4%

▲華航747全貨機陸續淘汰，新引進的777F全貨機省油效率高達20%。（圖／華航提供）

▲航空貨運市場本周運價小漲2-4%。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

航空貨運承攬業者指出，近期因為大陸華南電商貨出貨量大，加上歐洲進口商大量採購比特幣挖礦機，航空貨運運價維持在高檔，本周每公斤小漲新台幣5-10元，漲幅在2%-4%之間，但是缺櫃缺艙的海運貨並未轉到空運，因為傳統電子貨付不起空運的高運價。

目前台灣運往美西的空運貨，有攬貨公司報每公斤含燃油附加費約新台幣230元，但也有公司報每公斤220元，油料附加費39元外加的價格，價格雖有差距，但兩公司都指出，台灣市場表現清淡，都是靠大陸來的轉口貨在支撐運價。

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歐洲地區除了有電商貨，近期挖礦機大賣，為了讓挖比特幣的速度加快，挖礦賺取收益的「礦工」或挖礦公司搶購新的挖礦機，近一季約有兩百噸左右的量，每一百噸約是150台挖礦機，挖礦機大小約與桌上型電腦的主機差不多大。

最近幾周貨櫃船運市場運價高漲，但是並未讓貨載轉向空運。攬貨公司高階分析，目前業界在出的貨很少是急貨，反而有許多是進口商因為擔心紅海危機而提前採購的商品，因此多數都還可以排隊等候裝船，如果是在第三季末、第四季初貨櫃船運市場出現缺櫃、缺艙狀況，很多是要趕在聖誕節前上架的貨品，就沒辦法壓著等候裝船，會被迫轉往空運。

Xeneta的數據顯示，目前從亞洲到歐洲的海運運價與去年同期相比增長198%，從遠東到美國西海岸的海運運價增長214%。Xeneta航空貨運首席分析師尼爾‧凡‧德‧烏(Niall van de Wouw)也提出與我國攬貨業相同的看法，指出這次貨櫃運價高漲對航空貨運的影響可能很有限，因為需求激增的主要原因是託運人為航運旺季可能出現的中斷預做準備，而不是急於運輸貨物。

海運費率的飆升是因為託運人預計第三季度運力會緊張而提前進貨，是為避開第三季旺季而採取的一種安全措施，而不是緊急措施，因此不需要動用到空運來彌補。

全球最大物流公司DSV分析，海運壓力上升有幾個原因，紅海危機延長非洲周圍航行時間，讓運力水準開始惡化，從亞洲到歐洲的每周運力比去年同期下降了約10%。

估計全球許多中心港口的擁堵也是重要因素，市場分析機構Sea-Intelligence的數據顯示，從亞洲到歐洲的所有船隻中，準點率只有37%左右，是一年多來的最低水準。港口擁堵可能導致船隻延誤，以至於錯過下一個從亞洲出發的航班，從而加劇海運的困境。這樣的情況預計將持續到7月。

關鍵字： 電商貨比特幣挖礦機出貨量增航空貨運本周小漲約4%

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