日本福岡豐前市市長為台北聯絡處揭牌　李奇嶽任特聘顧問

▲左起前福岡代表處處長陳忠正、豐前市市長後藤元秀，李奇嶽市政顧問，馮彥國市政顧問。（圖／李奇嶽提供）

記者張佩芬／台北報導

位於日本九州北方的福岡縣豐前市，為了要加強與台灣各界的經貿文化交流以及宣傳豐前市的好山好水與風土民情，今(21)日由豐前市市長後藤元秀親自主持台北聯絡處成立揭牌儀式，並請日本國際交流協會會長李奇嶽擔任特聘顧問。

市長後藤元秀表示，豐前市是台灣永遠的好朋友，也是第一個在議會通過支持台灣加入W H O組織的城市，能夠在一般社團法人日本國際交流協會會長李奇嶽的幫助下設立台北聯絡處，李會長也出任該市特聘顧問，負責台北聯絡處的運作，感到非常的開心，也希望未來能夠在李會長的幫助下促進豐前市與台灣的各方面交流。

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新任的豐前市台北聯絡處李奇嶽市政顧問，是台灣知名的旅遊業人士，在接受市長的聘任以及成立揭牌儀式後表示，感謝後藤市長的信任，表示會進最大的努力把豐前的經濟貿易文化等項目以及豐前觀光旅遊好好的介紹給國人。

李奇嶽也歡迎大家未來有機會都能夠到豐前市旅遊或是做各方面的交流合作。若是台商希望前進日本九州經商或設廠，歡迎到豐前市，豐前會提供最大幫助給台灣的朋友，台北聯絡處也會提供必要的協助

此次揭牌儀式外交部台灣日本關係協會亦由前福岡辦事處處長陳忠正代表受邀出席見證。他表示，能見證豐前市在台北設立聯絡據點，十分榮幸。後藤市長長年在台日交流上都十分積極，此次特地率訪團來台出席賴清德總統的就職典禮，今年7月更安排了豐前市最有文化代表性，也被日本政府核定為重要無形文化財，擁有千年傳承的「豐前神樂」來台公益演出。

此次盛會各界出席踴躍，除了外交部台日關係協會外，全國商業總會，工商協進會，日本華商經貿聯合總會，花蓮市政府，中華文化創新協會等單位都派員出席見證，儀式簡單隆重，順利成功。