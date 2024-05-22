首檔10元月配債券ETF　00948B今開募

▲新台幣。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國消費者物價指數(CPI)最新4月經濟數據日前出爐，顯示消費熱度已降，提升降息信心，多數預期最快就會於9月啟動降息，國內債券ETF熱鬧滾滾，首檔發行價10元的月配型債券ETF中信優息投資級債（00948B）今（22）日正式開募，國泰20年美債(00687B)今年來追募6次，規模已大增逾700億元。

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▲首檔10元月配債券ETF銷售通路。（圖／ETtoday製）

中國信託投信推出「中信優息投資級債（00948B）」除了採取月配息機制外，並納入殖利率優化因子及收益平準金機制，著眼要讓投資人優化存債有感，靈活規劃現金流，即日起至28日展開募集，銷售通路高達20家公司。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀表示，短期仍會處於等待降息階段，投資人可布局追求較高息收的投資等級債ETF，可望一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。

以中信優息投資級債（00948B）來看，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除了是台灣首檔10元發行價外，更是國內掛牌債券ETF追蹤指數首創殖利率優化策略，相較一般投資等級債指數，可望提升債券指數殖利率，且同時納入ESG篩選機制，兼具目標收益優化及篩出優質債券。

目前全台債券ETF已多達87檔，規模達新台幣2.4兆元，20年以上的長天期美債也有10檔以上，專家建議債券ETF選大不選小，大規模的流動性較無虞，而想要衝這一波債市資本利得的投資人，則推薦選長不選短。

00687B於2017年4月6日成立，受益人數已經超過21萬人，其中持有超過千張的大戶就有上百位，下個月即將進行本年度第二季除息，可望再吸引一波想要搭降息列車的投資人。