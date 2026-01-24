三星「2奈米良率」看不到台積電車尾燈！　美銀行：英特爾已成威脅

▲市場普遍認為三星2奈米實際良率恐仍不足40%。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

韓國媒體引述美國投資銀行最新報告指出，英特爾18A先進製程良率已提升至約60%，雖仍落後台積電2奈米的約80%，但已對三星電子形成實質壓力，市場普遍認為三星2奈米實際良率恐仍不足40%。

《Chosun Biz》23日報導，作為美國半導體象徵企業，英特爾正加快重返晶圓代工戰場。在AI資料中心與相關基礎建設需求急速成長的背景下，華爾街近期多份分析報告點名，英特爾18A製程良率進展幅度超出預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

英特爾良率躍升 華爾街緊盯代工版圖變化

多名產業人士透露，美國投資銀行KeyBanc Capital Markets在最新研究中評估，英特爾18A製程目前良率約為60%。雖然仍不及台積電預估的8成水準，但這個進度已被視為足以威脅全球第二大代工廠三星電子。

KeyBanc分析師指出，英特爾在先進製程上的改善並非短期現象，中長期來看，若量產與接單同步推進，不排除有機會超車三星，重新洗牌全球晶圓代工排名。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

三星良率評價分歧 市場看法兩極

至於三星電子2奈米製程，市場觀點依舊分歧。部分韓國業界人士認為，截至去年底其良率已來到50%至60%，特別是在新一代行動AP「Exynos 2600」量產過程中，製程穩定度明顯提升，尚未傳出關鍵缺陷。

不過，包括KeyBanc在內的保守派分析師仍抱持不同看法，推估三星2奈米實際良率恐低於40%。但也有人指出，隨著三星取得特斯拉下一代AI晶片AI5與AI6等潛在訂單，代工業務在經歷低潮後，正逐步回暖。

地緣與訂單成關鍵 先進製程不只比技術

分析認為，若英特爾持續拉升18A良率，加上「美國製造」的政策與供應鏈優勢，未來在代工市場的存在感恐快速放大，三星則得同時面臨拉近台積電差距與防堵英特爾追趕的雙重壓力。

一名半導體業內人士直言，如今晶圓代工競爭早已超越良率本身，地緣政治、政府政策與客戶布局交織影響，英特爾這波表現究竟只是短暫亮點，還是真正結構翻轉，關鍵仍在未來一到兩年的實際接單表現。