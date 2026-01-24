小資族滿手高股息ETF怎麼辦？　以息養股、逐季轉換有解

圖文／鏡週刊

高股息ETF穩定配息，能讓小資族搖身一變ETF包租公，月月加薪；但若持股張數少，為了每月多領1、2000元，而錯放了成長型標的的衝刺機會，其實可惜了。本刊採訪3位專家皆建議，將高股息ETF轉換至市值型或主動式ETF，可讓資金效率最大化。

「既然發現『車速』太慢，那就換車也無妨，但是要紀律式地分批布局，不該梭哈換股，一不小心買在高點反而會受傷。」投資達人股海老牛提醒，面對高檔震盪的2026年，持有高股息ETF的投資人，不需要衝動梭哈全換，而是要靠戰術。

1、以息（新資金）養股

「原有的高股息ETF部位不動，但領到薪水、年終獎金甚至是高股息ETF配出的股息，這類新資金可買入市值型ETF或主動式ETF等。」股海老牛補充，這麼做既不會破壞原本的配置，心裡負擔較低，也可摸索新的投資方向，建立成長型部位。

假設小娟持有10張0056（元大高股息），以1/22收盤價37.76元、年化配息率9.32％計算，平均每月可為自己加薪近3,000元，此時不妨將這筆息收定期定額買進0050（元大台灣50）。這樣一來，可以持續領息，還可以參與成長型標的的獲利機會。

2、逐月/季調節5～10％部位

積極一點的投資人，可用固定比例調整法，每月或每季將手中高股息ETF部位撤出5％～10％，換股至0050等市值型標的，「可平滑買入成本，避免在台股高檔一次踩空。」股海老牛笑說，這麼一來，懼高症就不容易發作。

另外，當市場恐慌時，還可以加速超車，股海老牛觀察，當大盤出現非理性回檔500點以上時，就是市值型ETF展現彈性的時機，「高股息ETF波動小，通常漲得慢、回檔也慢，而市值型ETF，能隨大盤反彈迅速收復失土。因此逢跌可優先買進市值型ETF撿便宜。」

3、領息無感可全數轉換

「如果持有高股息ETF的張數少，領息的小確幸實在太小了，年輕小資族就要勇敢換車，往增值空間更大的地方去，加速累積資產。」超馬芭樂舉例，如果手上只有5張0056，平均每月現金流才1000多元，其實可以逢高賣出，整筆轉進市值型或主動式ETF標的。

「既然要換，當然是換最會衝的，主動式ETF是較好的選擇。」投資達人直雲表示，00981A（主動統一台股增長）、00982A（主動群益台灣強棒）都是可以考慮的標的。

2大轉股方案，息收、價差雙賺

資料來源：超馬芭樂。



