白銀破每盎司100美元！寫下歷史新高　川普政策動盪推升需求

▲▼貴金屬,銀,白銀。（圖／達志影像／美聯社）

▲白銀首度站上每盎司100美元大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

受美國總統川普政策引發市場動盪影響，避險需求升溫，白銀價格今天（台北時間24日清晨）首度站上每盎司100美元大關。外電指出，銀價在短短3個半月內幾近翻倍，盤中一度觸及100.29美元，改寫歷史新高。

避險情緒拉滿　3個半月翻倍衝上三位數

法新社報導，近期金融市場波動加劇，資金轉向具避險屬性的貴金屬，使白銀買盤明顯增溫，也成為近期貴金屬行情最受矚目的焦點之一。

需求端不只投資　太陽能、電子與AI搶貨

除了避險需求推波助瀾，白銀的工業用途同樣提供支撐，被廣泛用於太陽能板、電子產品及珠寶製造，相關需求維持強勁；另一方面，報導也提到，白銀也被應用在資料中心與AI相關基礎設施，因此讓供應面更顯吃緊，助長漲勢延燒。

市值估逾5.576兆美元　金價同步逼近5000

在美國貴金屬零售商 APMEX 平台上，現貨白銀價格曾突破100美元/盎司，推估白銀總市值約達5.6兆美元，一度超越晶片大廠輝達（NVIDIA）市值，顯示白銀在投資與實體需求雙重拉抬下地位走升。同一時間，金價也延續強勢，今天逼近每盎司5000美元的歷史高點。

