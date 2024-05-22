00878、00919月底換股！牽動4500資金　2投顧拆解曝光

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／碎念女子萬萬歲Murmur Girl

昨天女子剛好看到凱基投顧跟統一投顧針對5月份接下來要換股的00878跟00919換股名單預測報告，00878規模超過2500億、00919也已經接近2000億，這二檔到5月31日換股生效日時，很可能加總4500億的資金調整，而且這二檔成分股皆只有30檔，影響可能更加明顯，因此女子今天快速帶大家看一下這二檔在投顧預測下可能會是如何！

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00878可能刪除及新增名單

根據統一投顧報告預測，00878可能納入聯詠（3034）、亞泥（1102）、群光（2385）、力成（6239）、和碩（4938）、宏碁（2353）、 鈊象（3293）、鴻海（2317）、中鋼（2002）；刪除英業達（2356）、瑞昱（2379）、可成（2474）、中信金（2891）、永豐金（2890）、國泰金（2881）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）、台泥（1101）、第一金（2892）。

以統一投顧的報告來看，可能新納入的成分股有聯詠（3034）、群光（2385）、力成（6239）、和碩（4938）、沁象（2393）等5檔會與00940重疊，佔比16.67%。不過這份報告的準確性還有待考驗，例如女子個人是不認為00878會把金融股一口氣砍光而沒納入新的。但依照00878跟指數公司的配合，是「不會」公告換股名單的，因此大家也只能在5月31日前後開始觀察每日的持股名單變化，才能揭曉答案。

00919可能刪除及新增名單

一樣先看統一投顧的報告預測，00919有機會納入：長榮航（2618）、台郡（6269）、世界（5347）、聯陽（3014）、至上（8112）、精成科（6191）、榮剛（5009）、玉山金（2884）、精誠（6214）、裕民（2606）、南寶（4766）、遠東新（1402）；而統一投顧預測高機率踢除的有鈊象（3293）、京元電子（2449）、日月光控股（3711）、東元（1502）、神基（3005）、瑞鼎（3592）、緯創（3231）。

凱基投顧方面，則依照可能性高到低排序，首先分析認為有機會納入的：永信建（5508）、群益證（6005）、長華（8070）、京城銀（2809）、台郡（6269）、長榮航（2618）、至上（8112）、華固（2548）、世界（5347）、創見（2451）、聯陽（3014）、國票金（2889）、晶華（2707）、國產（2504）、華南金（2880）；而有機會踢除的則是：神基（3005）、緯創（3231）、瑞昱（2379）、健鼎（3044）、日月光控股（3711）、沁象（3293）、兆豐金（2886）、瑞鼎（3592）、京元電子（2449）、東元（1504）、群光（2385）、台肥（1722）、力成（6239）、寶雅（5904）、台表科（6278）。

統一投顧的報告相對限縮範圍，而凱基則是依照機率列了比較多檔預測的成分股。不過就女子自己的觀察，大概前三分之一的凱基投顧名單預測比較有參考價值，後面的要嘛殖利率太低、不然就是成交量不高。

而如果比對一下00919二家投顧預測的名單，跟5月首場換股的00940比對，其中包括國產（2504）、華固（2548）、長榮航（2618）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、世界（5347）、南寶（4766）、精成科（6191）等8檔，已經先被00940納入，因此假設00919真的將這幾檔也納入的話，則會有8/30=26.67%成分股是買進00940已經持有的。

女子小結

最後女子小提醒一下，這些資料數據大多根據4月份股價來看，最後公布的名單準不準，都僅能參考，大家投資高股息ETF要有的心理建設仍然是女子先前提的：長期持有、長期持有、長期持有。想要靠ETF暴漲暴跌當沖賺價差，那麼這類型的投資方式是很不適合用在ETF上的。

另外針對「2024年還有沒有可能配出高股息」這個議題，女子也想說一下，2023年台股漲幅25%，使得2023年發行的台股ETF幾乎全面都有不錯的成績，不過也因為「股價上漲」，相對的「殖利率下跌」，因此今年的高股息ETF在「股利所得」上，能夠從成分股拿到的金額相對有限。那麼配息來源就剩下「收益平準金」以及「資本利得」。

收益平準金是要在「投資人數持續增加，且可以證明配息受到稀釋時使用」；而「資本利得」則是成分股轉換時買賣有賺錢才有辦法配。因此2024年所有高股息ETF女子認為面這的共同問題是：如果股息能領到的有限、如果台股沒有持續上漲資本利得也有限，因此普遍來說「配息率」可能都會低於去年。

尤其這個問題可能會先發生在00878身上，因為00878最近一次配息已經把帳上所有可以配的全部配光了，那麼今年度成分股可以領到多少股息來配息，以及配息前有多少投資人繼續買既（影響收益平準金能不能用），就會是很大的挑戰。

本文由碎念女子萬萬歲Murmur Girl授權，不得轉載