搭北高旅展華航西雅圖未稅2.2萬元起　阿聯酋航空送渡假村門票

▲華航將以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖航線。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

北高兩地旅展啟動，航空公司搭配推出線上旅展，華航即日起至6月10日購買台灣地區出發航線機票，最高可享82折，西雅圖機票最優惠22,092元起(未稅)，還加禮品與抽獎。阿聯酋航空即日起6月11日，購買今年5月25日至8月31日往返杜拜的來回機票並輸入活動代碼「EKDXB25」，可獲得包括杜拜瘋狂河道水上樂園等場地入場代碼，免費暢遊最棒的景點。

華航西雅圖航線將以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖，7月14日首航班機旅客準備限定好禮，包括獨具匠心的「旅行斜背袋」及「旅行頸枕」，以西雅圖太空針塔及華航航點特色景點為設計元素，由高雄小林村社區媽媽及非政府組織(NGO)合作培育的社區工坊手工打造，不僅充滿溫馨的在地感，更支持偏鄉就業；極具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」，紀念首航歷程，珍藏價值無限；可愛童趣的「動物旅人行李綁帶」，引領旅人隨心漫旅，勾起出遊的無限想像，探索世界的美好旅程。

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活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽「全球不限航點來回機票」，幸運得主將一人獨得6張全球不限航點來回機票，每月任選一個航點暢遊世界。

華航也將參與5月24日至5月27日KTF高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日TTE台北國際觀光博覽會，歡迎民眾前往華航攤位搶好康。

▲阿聯酋航空今夏僅需一張杜拜來回機票，就可免費暢遊杜拜最棒的景點。（圖／阿聯酋航空）

阿聯酋航空則為今夏前往杜拜的旅客推出超值限時優惠，即日起至2024年6月11日，購買旅遊期間為2024年5月25日至2024年8月31日往返杜拜的來回機票並輸入活動代碼「EKDXB25」，可獲得杜拜The View At The Palm觀景台、AYA 宇宙(AYA Universe)、杜拜樂園及度假村(Dubai Parks & Resorts)及杜拜瘋狂河道水上樂園(Wild Wadi Waterpark)等場地一次性入場代碼，免費暢遊杜拜最棒的景點，不須擔心給荷包造成負擔。

廣受歡迎的My Emirates Pass同時回歸。前往或途經杜拜的阿聯酋航空旅客於 2024年9月30日前，僅需出示紙本或電子登機證與有效的身份證明文件，即可在杜拜與阿拉伯聯合大公國境內數百家零售商店、餐廳、熱門觀光景點及豪華 Spa 中心享有超值折扣與獨享體驗，從激發腎上腺素的刺激冒險到難以抗拒的購物機會應有盡有，讓夏日時光更加刺激有趣。