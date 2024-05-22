機長或船長轉地面工作多因家庭或健康因素　待遇約少六成多

▲機長、船長薪資原本就是地面工作倍數以上。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

國家運輸安全調查委員會近期有調查官跳槽到星宇航空，傳出薪資馬上多了約3倍，海空運界高階指出，這些具有船長或機場身分的人士，當初從空中或海上轉到地面上工作，除非是做到高階主管職，否則薪水多數僅有原薪資的三到四成，而會轉職，多數是因為健康或家庭因素。

陽明海運船員管理組曾有一位資深經理指出，他在當上船長一年後，太太認為家裡錢夠用了，要他轉岸上工作，以免一家人聚少離多，結果雖然在地面擁有主管職，薪水不到當船長的半數。

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業界指出，大家都知道機長，船長薪資很高，但是也是要付出很高代價的，最關鍵的因素是長年在外與日夜顛倒，有些機師守在亞洲區間航線，雖然待遇少許多，但每天都能回到家家，也不需要熬夜飛紅眼航班；船長則有些僅跑近洋航線，比跑遠洋線回家的次數多很多；另外選擇跑定期航線也是多了回家的機會，如果是跑不定期航線(例如散裝船或油輪)，一個航程出去可能好幾個月，甚至大半年都沒有機會回到台灣。

在待遇方面，機長還是優於船長，華航平均月入傳出是37.5萬元，船長則在30萬元出頭，而機長屬於航空公司員工，有年終獎金，有退休金，船員則是與船公司簽定期合約，台灣多數簽6-8個月，一定要下船休息一段時間，也就是一年無法領到12個月薪資，而且沒有年終獎金或分紅，之前貨櫃船公司因為疫情大賺，船公司有特別撥筆獎金發給船員。

另定期航線船員在船隻靠岸時，外籍船員可以申請上岸就醫、遊覽等，本國籍船員可以回家，或是船員家屬可以上船探視，如果下一個彎靠港口是在台灣，還可以隨船到一下港口才下船。