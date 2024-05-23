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連住6年也沒用！弄錯房地合一稅規定　賣房民眾慘噴77萬

▲財政部台北國稅局。（圖／記者湯興漢攝）

▲財政部台北國稅局。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

民眾對房地合一稅課徵觀念一知半解，接到補稅通知單不服申復卻又敗訴的案例時有所聞。台北國稅局指出，去年就有民眾賣屋，雖然拿出居住6年的證明，但實際居住人為納稅義務人已成年子女，因此申報112年度個人房屋土地交易所得想要動用400萬免稅額遭到國稅局剔除，事後補稅逾77萬元。

國稅局指出，納稅義務人甲君112年個人房屋土地交易所得稅申報，列報出售臺北市北投區房屋及其坐落基地課稅所得700萬餘元，減除自住房地免稅額400萬元，自行繳納稅額34萬餘元。

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不過，國稅局查得交易的房地只有甲君的成年子女辦理戶籍登記，不符合所得稅法第4條之5第1項第1款規定須為納稅義務人、配偶或未成年子女設籍該屋，核定甲君應補稅額為77萬餘元，但免繳罰鍰。

甲君不服，雖以復查主張其成年子女有設籍且自住，應有免稅所得額400萬元規定的適用空間，但國稅局判定設計條件未達標準，駁回復查申請。

台北國稅局呼籲，個人出售房屋、土地屬房地合一稅課稅範圍者，依所得稅法第14條之5規定，須於房屋、土地完成所有權移轉登記日之次日起算30日內辦理申報，又為適用所得稅法第4條之5第1項第1款免稅所得額400萬元之優惠，個人或其配偶、未成年子女須於該出售房地辦竣戶籍登記，並實際居住連續滿6年，如於該出售房地未有居住事實，或有出租情事，皆不適用該條款之租稅優惠，納稅義務人應留意相關規定，以維自身權益。

財政部指出，個人出售房地適用房地合一自用住宅免稅額，須本人或其配偶、未成年子女在該房地辦竣戶籍登記，持有並實際居住連續滿6年，如僅有「已成年子女」或「直系尊親屬」設籍及居住於該房屋，尚不符合規定，仍無法適用自住房地租稅優惠。

國稅局說明，所得稅法第4條之5第1項第1款明定，個人交易房屋土地須同時符合以下3個要件者，可享有課稅所得在400萬元以內免納所得稅，又課稅所得超過400萬元者，就超過部分按稅率10%計算應納稅額之優惠，其要件為：一、個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年。二、交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用。三、個人與其配偶及未成年子女於交易前6年內未曾適用本款規定。

關鍵字： 房地合一稅國稅局設籍自住

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