輝達財報超預期盤後勁揚7%收破千元　宣布一拆十股票分割

美系外資點16檔台廠沾輝達光 台積電列榜首

NVIDIA財報公佈在即，外資也出具最新報告，預期基本面仍優，但股價可能已經提前反應，不過外資也點名16家台灣廠商有望受惠，其中台積電仍獨佔鰲頭。

近2百萬股民注意！00929填息達陣 00878收復3成

台股首檔月配息ETF、復華台灣科技優息（00929）」昨（21）除息首日雖陷貼息，今（22）日挾台股大漲三百餘點氣勢，在臨收盤前40分股價觸及20.42元，2天順利完成填息，至於國泰永續高股息（00878）上周五除息，今日單日大漲1.44%，填息挺近3成。

00878、00919月底換股！牽動4500資金 2投顧拆解曝光

昨天女子剛好看到凱基投顧跟統一投顧針對5月份接下來要換股的00878跟00919換股名單預測報告，00878規模超過2500億、00919也已經接近2000億，這二檔到5月31日換股生效日時，很可能加總4500億的資金調整，而且這二檔成分股皆只有30檔，影響可能更加明顯，因此女子今天快速帶大家看一下這二檔在投顧預測下可能會是如何！

輝達黃仁勳加持！ 台股3檔挾「機器人」題材創高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名人形機器人將成主流，帶動台股3檔相關概念股漲不停！指標股所羅門（2359）今（22）日盤中即飆漲停鎖死至收盤，再創新高價，盟立（2464）也收漲停，締新猷，廣明（6188）則創波段高點。

2家職業工會欠繳保費 勞保局將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保險費名單，包括「大臺中作物栽培職業工會」及「桃園市租賃小客車駕駛員職業工會」都欠繳保險費已逾繳費寬限期，呼籲欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

台積電刷860元天價！7檔「高含積」ETF同歡 0052飆漲2%

台積電（2330）今（22）日近11點25分大漲19元來到860元刷新天價，漲幅2.26%，市值飆上22.23兆元，7檔「高含積」台股ETF皆漲逾1%，以富邦科技（0052）帶頭漲逾2%、元大MSCI台灣（006203）盤中刷新天價表現最亮眼。

61檔台股ETF熱爆 受益人衝破832萬連12周創高

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人最新一周增加14506人，來到832萬人為連續12周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8322379人，增加了2251751人，檔數也從去年的56檔來到61檔；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均也有上漲13.67%的好表現。

台積電刷864新高 台股大漲315點來到21552點同破紀錄

輝達（NVIDIA）公告財報前夕，權值股台積電（2330）盤中刷865元天價，雖「僅」以864元作收，創最高收盤價，並帶動台股今（22）日開高，終場大漲315點來到21551.83點，漲幅1.48％，成交量4398.11億元。

126萬股東爽領中鋼紀念品！零股散戶2招也可拿 時間地點一次看

126萬名股東準備來領紀念品！中鋼（2002）今年股東會推出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，只要持有1,000股（1張股票）以上的股東，自5月23日起至5月30日止，可憑委託書兌領一份紀念品。

保額百萬以下免強制執行！ 金管會彭金隆：6月修法預告

金管會主委彭金隆對於攸關消費者權益的保險法案首度表態！彭金隆今（22）日指出，金管會擬修法建議，解約金在10萬元以下、壽險保單保額在100萬元以下，可以不用被強制執行，相關方案6月會提出，屆時也將進入修法預告程序。