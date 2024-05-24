輝達破千美元！黃仁勳身價飆2.9兆　富豪榜居第17位

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《富比士》報導，NVIDIA（輝達）執行長兼聯合創始人黃仁勳將會變得更加富有，因為他的公司股價飆升至歷史新高，使他躋身全球前20 名最富有的人之列。根據計算，黃仁勳的淨資產周四（23日）增長了近 80 億美元（約折合台幣2600億元），達到 910 億美元（約折合台幣2.9兆元），而NVIDIA的股價上漲了9%，每股破 1000 美元。

輝達美股周四以大漲9.32% 或88.49%、1037.99 美元作收，創新高價。

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黃仁勳的大部分淨資產來自他所持有的NVIDIA 3.5% 的股份，他於 1993 年與他人共同創立了NVIDIA，並自此擔任執行長。

黃仁勳是NVIDIA最大的個人股東，超越印度大亨高塔姆·阿達尼(Gautam Adani)，成為全球第17 位富豪，本週早些時候，他還超越沃爾瑪繼承人愛麗絲(Alice)、吉姆(Jim) 和羅布沃爾頓(Rob Walton)，躋身前20 名。

對於黃仁勳的財富來說，這是一個顯著的成長，在《富比士》2020 年億萬富翁排行榜上，黃仁勳的身價僅為47 億美元，而去年初的身價為135 億美元，隨著投資者越來越迷戀NVIDIA股票，他的財富迅速上漲。

週三下午，NVIDIA公佈了井噴式季度收益報告，其中年度利潤增長超過 600%，該公司股價隨之上漲。作為全球第三大市值公司，NVIDIA的市值週四增加了2,200 億美元，達到2.6兆美元的市值，這一數字超過了波克夏海瑟威、摩根大通和特斯拉的估值總和。

NVIDIA對長期股東給予了豐厚的回報，過去十年的股票回報率為 21,500%，過去五年為 2,500%，僅今年就達到了 115%。以史黛西·拉斯貢 (Stacy Rasgon) 為首的分析師表示，即使在估值飆升之後，NVIDIA的成長「顯然還遠未接近終點，而且可能還遠未接近頂峰」。

仁勳下個月將獲得870萬美元的季度股息，此前NVIDIA在股票分割前將股息支付提高了 150% 至每股 0.10 美元。與支付給 Meta 執行長 Mark Zuckerberg 的約 1.75 億美元季度股息相比，這只是微不足道的小錢。