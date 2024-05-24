東元董事改選「公司派11席拿下10席」　改革派侯智元獲最高票

▲東元電機今日舉行股東會並進行董監事改選。（圖／東元提供）

記者高兆麟／綜合報導

東元電機（1504）今日舉行股東會並進行董監事改選，共有十九位董事候選人競逐十一席董事席位，結果由公司提名之董事候選人當選十席，力主改革的黃茂雄長子黃育仁提名八席董事中，則由菱光代表人候智元獲得最高票，搶下一席董事。

東元電機此次股東會進行董事改選大戰，公司派採足額提名11席競爭此次改選，至於力主改革的東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營此次再捲土重來，日前提出8席董事候選人角逐，也就是說今年董事改選， 共提名19席爭11個席次，最後今日由公司派取得10席。

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董事長邱純枝表示，選舉結果符合預期，顯示多數的股東支持公司的經營策略與公司治理精神，且公司方充分掌握未來經營權，可以為股東創造最大利益。

東元股東會改選結果，董事當選名單包括邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明献、侯智元；獨立董事當選人包括黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君。十一位董事和獨立董事當選人中包含了三位女性，有六位新血，五位連任。

東元指出，選舉結果由公司提名人獲得壓倒性的優勢席次，顯示公司經營權穩定，新一屆董事人選組合具專業化和國際化，不但擁有豐富跨國經驗，並熟稔永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造等專業，能符合廣大股東期待與公司發展之需求，可望能加速公司朝向淨零永續之目標邁進，挹注獲利。

今天股東會中也通過了112年度盈餘分派案，112年營收59,393,661仟元，創歷史新高，每股分派現金股利2.2元，配發率80%，也達到上屆董事會所設定股利政策目標。

