暑假旅遊夯！訂房到海外消費星展都加碼！筆筆再抽RIMOWA行李箱

▲暑假出國搶刷卡商機，刷星展卡享優惠再抽RIMOWA。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

暑假腳步逼近，多家銀行爭食出國旅遊消費商機，超前部署刷卡優惠；星展銀行大手筆推出各項刷卡優惠(各項優惠之活動期間及活動條件均請詳下方活動一覽表及星展銀行活動網頁)，包含刷卡抽夢幻逸品RIMOWA行李箱，旅遊訂房最高21%優惠，全通路最高6%回饋，海外購物最高15%優惠；如果出國回來玩太累想叫外送，綁定foodpanda APP每週五刷卡消費NT$399輸入折扣碼即可折抵NT$100，等於享75折優惠。

暑假出國高峰，機票、旅館都貴鬆鬆，想要玩得開心拿好康，星展銀行信用卡絕對是首選。星展銀行信用卡6月底前線上訂房刷星展卡最優享21%優惠，於Agoda訂房最高12%現折、Trip.com訂房機票最高6%現折、Booking.com最高10%旅遊獎金回饋、Expedia訂房最高15%現折、Hotels.com訂房最高8%現折。再加上活動限時加碼單筆消費最高6%回饋(需登錄)，合計最高達21%回饋。

▲星展卡暑假訂房優惠多元。（圖／業者提供）

另外好評如潮的「一起用星刷」活動，星展銀行信用卡從6月1日起至8月31日止推出筆筆抽RIMOWA行李箱(市價NT$50,800)，不限金額，國內消費享1次抽獎機會、海外消費享2次，刷越多越多抽獎機會，共抽出30個行李箱，且刷稅款、保險、學雜費、水、電、瓦斯、電信費通通可參加抽獎(需登錄)。

除了抽RIMOWA外，一般消費筆數達20筆並完成活動登錄，累積消費NT$5萬，國內消費回饋加碼0.5%、海外消費回饋加碼1%（NT$500刷卡金）；累積消費NT$15萬國內消費回饋加碼0.5%、海外消費回饋加碼1%（NT$1,500刷卡金）。如果是持星展eco永續卡，持實體卡片出國在日本、韓國、美洲、歐洲、新加坡消費享最優5%現金積點回饋，加計上述活動達檻再享加碼最高1%回饋共計最高6%回饋。

▲星展銀暑假刷卡優惠不但可抽Rimowa行李箱，只要消費符合指定條件，也有加碼回饋的空間。（圖／業者提供）

星展銀行Visa卡和萬事達卡提供海外旅遊購物最高15%優惠，舉例來說，持星展Visa卡在日本BIC CAMERA、Donki 唐吉訶德最高享10%免稅及額外5%折扣，萬事達卡在日本BIC CAMERA、東急百貨店同樣最高享10%免稅及額外5%折扣。

如果想提高抽到RIMOWA行李箱中獎率，小秘訣就是保險也刷星展，保險還享最高4.5%回饋；星展銀行信用卡從6月1日起至8月31日刷保費累積達NT$3萬享1%回饋外（NT$300刷卡金），如果是今年首次扣繳保險刷NT$1萬享3%回饋（NT$300刷卡金），完成活動登錄，含原卡權益合計可享最高4.5%回饋，且筆筆再抽RIMOWA行李箱。

星展指出，要如何拿到最高4.5%回饋，可以在活動期間使用星展eco永續卡活動期間刷保險累積NT$1萬且符合2024首次保險扣繳定義並完成登錄，享原卡片權益1.5%現金積點（回饋150點）加上活動加碼3%（NT$300）刷卡金，合計享最高4.5%回饋。

如果想窩在家裡吃吃喝喝，星展銀行信用卡一樣有提供優惠，綁定foodpanda APP每週五消費滿NT$399，輸入指定優惠序號【dbs100】，即享NT$100折抵。活動詳情可洽官方網站https://go.dbs.com/3UWITka



