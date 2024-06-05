ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

暑假旅遊夯！訂房到海外消費星展都加碼！筆筆再抽RIMOWA行李箱

▲▼星展卡。（圖／業者提供）

▲暑假出國搶刷卡商機，刷星展卡享優惠再抽RIMOWA。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

暑假腳步逼近，多家銀行爭食出國旅遊消費商機，超前部署刷卡優惠；星展銀行大手筆推出各項刷卡優惠(各項優惠之活動期間及活動條件均請詳下方活動一覽表及星展銀行活動網頁)，包含刷卡抽夢幻逸品RIMOWA行李箱，旅遊訂房最高21%優惠，全通路最高6%回饋，海外購物最高15%優惠；如果出國回來玩太累想叫外送，綁定foodpanda APP每週五刷卡消費NT$399輸入折扣碼即可折抵NT$100，等於享75折優惠。

暑假出國高峰，機票、旅館都貴鬆鬆，想要玩得開心拿好康，星展銀行信用卡絕對是首選。星展銀行信用卡6月底前線上訂房刷星展卡最優享21%優惠，於Agoda訂房最高12%現折、Trip.com訂房機票最高6%現折、Booking.com最高10%旅遊獎金回饋、Expedia訂房最高15%現折、Hotels.com訂房最高8%現折。再加上活動限時加碼單筆消費最高6%回饋(需登錄)，合計最高達21%回饋。

▲▼星展卡。（圖／業者提供）

▲星展卡暑假訂房優惠多元。（圖／業者提供）

另外好評如潮的「一起用星刷」活動，星展銀行信用卡從6月1日起至8月31日止推出筆筆抽RIMOWA行李箱(市價NT$50,800)，不限金額，國內消費享1次抽獎機會、海外消費享2次，刷越多越多抽獎機會，共抽出30個行李箱，且刷稅款、保險、學雜費、水、電、瓦斯、電信費通通可參加抽獎(需登錄)。

除了抽RIMOWA外，一般消費筆數達20筆並完成活動登錄，累積消費NT$5萬，國內消費回饋加碼0.5%、海外消費回饋加碼1%（NT$500刷卡金）；累積消費NT$15萬國內消費回饋加碼0.5%、海外消費回饋加碼1%（NT$1,500刷卡金）。如果是持星展eco永續卡，持實體卡片出國在日本、韓國、美洲、歐洲、新加坡消費享最優5%現金積點回饋，加計上述活動達檻再享加碼最高1%回饋共計最高6%回饋。

▲▼星展卡。（圖／業者提供）

▲星展銀暑假刷卡優惠不但可抽Rimowa行李箱，只要消費符合指定條件，也有加碼回饋的空間。（圖／業者提供）

星展銀行Visa卡和萬事達卡提供海外旅遊購物最高15%優惠，舉例來說，持星展Visa卡在日本BIC CAMERA、Donki 唐吉訶德最高享10%免稅及額外5%折扣，萬事達卡在日本BIC CAMERA、東急百貨店同樣最高享10%免稅及額外5%折扣。

如果想提高抽到RIMOWA行李箱中獎率，小秘訣就是保險也刷星展，保險還享最高4.5%回饋；星展銀行信用卡從6月1日起至8月31日刷保費累積達NT$3萬享1%回饋外（NT$300刷卡金），如果是今年首次扣繳保險刷NT$1萬享3%回饋（NT$300刷卡金），完成活動登錄，含原卡權益合計可享最高4.5%回饋，且筆筆再抽RIMOWA行李箱。

▲▼星展卡表格。（圖／業者提供）

星展指出，要如何拿到最高4.5%回饋，可以在活動期間使用星展eco永續卡活動期間刷保險累積NT$1萬且符合2024首次保險扣繳定義並完成登錄，享原卡片權益1.5%現金積點（回饋150點）加上活動加碼3%（NT$300）刷卡金，合計享最高4.5%回饋。

如果想窩在家裡吃吃喝喝，星展銀行信用卡一樣有提供優惠，綁定foodpanda APP每週五消費滿NT$399，輸入指定優惠序號【dbs100】，即享NT$100折抵。活動詳情可洽官方網站https://go.dbs.com/3UWITka

▲▼星展卡表格。（圖／業者提供）


 

關鍵字： 旅遊刷卡優惠星展銀行暑假回饋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抽中最高賺3.2萬！4檔抽籤股申購一次看　生技新兵醫影最甜

抽中最高賺3.2萬！4檔抽籤股申購一次看　生技新兵醫影最甜

證交所公告近期4檔抽籤股申購起跑，價差皆在萬元以上，其中以生技股新兵、醫療儀器設備廠醫影（6637）價差逾3.2萬最大，同為生技股新兵的共信-KY（6617）也有2萬元價差，兩檔皆於今（5）日起正式開放申購，值得投資人試試手氣。

2024-06-05 06:00
黃仁勳旋風！富邦大董變粉絲　蔡明忠喊「魅力超越賈伯斯」

黃仁勳旋風！富邦大董變粉絲　蔡明忠喊「魅力超越賈伯斯」

富邦金（2881）集團大董蔡明忠今（5）日指出，與輝達創辦人暨執行長黃仁勳以前就認識，蔡明忠說：「堪比賈伯斯、魅力超越賈伯斯」也首曝他對黃仁勳的觀察。

2024-06-05 10:36
航海王再揚帆！　貨櫃三雄漲逾5％、萬海漲停

航海王再揚帆！　貨櫃三雄漲逾5％、萬海漲停

紅海危機持續惡化，推升運價指數持續走揚，加上Q3海運傳統旺季即將到來，航運巨擘馬士基（Maersk）1個月內2度調高全年利潤預測，法人預估貨櫃三雄下半年獲利可觀，激勵三雄今（5）日股價上漲，萬海（2615）更是開盤10分鐘左右就衝上漲停。

2024-06-05 10:36
苗栗也招手！水電充足交通完善...鍾東錦力邀Nvidia設第二研發中心

苗栗也招手！水電充足交通完善...鍾東錦力邀Nvidia設第二研發中心

輝達執行長黃仁勳在台灣刮起AI產業旋風，黃6月3日宣佈正在台灣覓地籌設第二座AI研發中心，引發各縣市政府紛紛表態爭取。苗栗縣長鍾東錦今（5）日表示，苗栗縣擁有5座水庫、高鐵特區2萬坪的產創園區、全台最大火力發電廠等優異條件，自豪「全台最好吃的客家小吃在苗栗」，希望爭取Nvidia看中苗栗，讓苗栗蛻變成為科技大縣。

2024-06-05 10:33
黃仁勳抱抱！自封「美超微員工」　梁見後急喊：我都跟著你

黃仁勳抱抱！自封「美超微員工」　梁見後急喊：我都跟著你

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今日作為特別來賓，來到美超微創辦人梁見後的主題演講，黃仁勳和梁見後兩人中、台、英語三聲道聊天，梁見後向黃仁勳報價自家產品時，黃仁勳還秀台語「哩甲我出價！」，讓台下笑翻，黃仁勳甚至還自封是美超微員工，梁見後聽完立刻抱著他跟他說「我都會跟著你」。

2024-06-05 10:26
暑假旅遊夯！訂房到海外消費星展都加碼！筆筆再抽RIMOWA行李箱

暑假旅遊夯！訂房到海外消費星展都加碼！筆筆再抽RIMOWA行李箱

暑假腳步逼近，多家銀行爭食出國旅遊消費商機，超前部署刷卡優惠；星展銀行大手筆推出刷卡消費或刷保費抽RIMOWA行李箱、 再享最高加碼6%回饋，出國刷卡、線上訂房都有優惠，如果不想出國，窩在家叫外送，刷卡消費399元即可折抵100元，等於刷卡享75折優惠。

2024-06-05 10:00
輝達研發中心9縣市大戰　經長郭智輝「他們自己可以選」

輝達研發中心9縣市大戰　經長郭智輝「他們自己可以選」

NVIDIA執行長黃仁勳日前宣布，將在台灣設置第2座研發中心，目前有9個縣市都在積極爭取，對此，經濟部長郭智輝今（5）日受訪時表示，非常歡迎輝達來台灣投資，但新的投資部分跟經濟部還沒有討論，不過我們還是持續過往，在支持所有外資來台灣投資的部分，給予全力支持跟補助。

2024-06-05 09:59
英特爾基辛格發表主題演講　發表新晶片Xeon 6

英特爾基辛格發表主題演講　發表新晶片Xeon 6

英特爾在2024台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，由執行長Pat Gelsinger（基辛格）發表主題演講，基辛格在演講這親切用中文先向大家問好，基辛格表示，AI正引領業界邁入最具影響力的創新時代。晶片將再次帶動運算技術快速發展，不僅突破人類潛能，更將在未來數年驅動全球經濟成長，同時，英特爾也亮相Lunar Lake的處理器，及首款採用自家3奈米製程的E-core Xeon 6伺服器處理器。

2024-06-05 09:43
輝達超車特斯拉！　老謝：黃仁勳、馬斯克對台灣和中國態度不同

輝達超車特斯拉！　老謝：黃仁勳、馬斯克對台灣和中國態度不同

輝達（NVIDIA）市值衝破2.8兆美元，與市值6000億美元的特斯拉差距擴大，財信傳媒董事長謝金河認為，馬斯克與黃仁勳最大的差別在於對台灣和中國的不同態度，黃仁勳不斷強調台灣是世界的核心，努力帶著供應鏈，一起把AI的餅做大。NVIDIA強大，台灣的供應鏈成員也會跟著他壯大。

2024-06-05 09:18
台積電漲5元至844　指數漲逾80點站回21400

台積電漲5元至844　指數漲逾80點站回21400

美股周二（4日）漲多跌少，台股今（5）日以上漲28.38點、21385.00點開出，漲勢擴大，指數上漲80點，重回21400點，台積電（2330）上漲5元至844元。

2024-06-05 09:02

讀者迴響

熱門新聞

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

輝達市值一夜漲了「一個英特爾」

黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名　他禮貌留下三兆字跡

快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

吃麥當勞爽中千萬發票！幸運兒獎落新北市新店

求職「1狀況」很困擾！　一票都遇過

50嵐買飲料爽中千萬發票！幸運兒在台中

11.8萬股東注意！亞泥明暫停交易　傳與中國子公司私有化有關

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

基辛格曾批台灣不穩定　今讚「IT」是Intel跟Taiwan

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366