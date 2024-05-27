00940、00878追捧！投信買超台股21億　中信金為榜首

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有「國民ETF」封號的國泰永續高息（00878）與外號「巨嬰」的元大台灣價值高息（00940）換股期間對投信買賣超帶來明顯影響。證交所公告，今（27）日投信買超台股21.03億元，買超前十大中有8檔皆為00940成份股，而中信金（2891）因同時是00940與00878成份股，獲投信買超逾4萬張，成最大買超冠軍。

投信今買超前10大個股，依序為中信金4萬1806張、玉山金（2884）1萬8918張、第一金（2892）1萬284張、正新（2105）1萬181張、國產（2504）6946張、聯電（2303）5977張、永豐金（2890）5897張、長榮（2603）4430張、長榮航（2618）4387張、中華電（2412）4321張。

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而在投信賣超標的上，以南亞（1303）賣超9248張最多，其次依序是東元（1504）5582張、聯強（2347）5511張、兆豐金（2886）5492張、佳世達（2352）5387張、京元電（2449）3438張、陽明（2609）3122張、神基（3005）3081張、英業達（2356）3060張與群光（2385）2981張。

