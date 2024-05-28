高雄市、嘉義縣5區域一級淹水警戒　全台10地暴雨澆灌

裕隆嚴陳莉蓮：n7下月開放大眾預購 小股東提案「優先購買」

國內汽車大廠裕隆（2201）今日舉行股東會，執行長嚴陳莉蓮致詞時表示，納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。而在臨時動議階段，也有小股東提議「股東優先」購買方案，顯見熱門程度。

全球海運缺艙又缺櫃 長榮總座：運力短缺情況更嚴重

長榮海運（2603）今日召開股東會，總經理吳光輝表示，本來以為今年海運市場會供過於求，但目前運力短缺情況嚴重，地緣政治影響遞延，目前來看Q3前都很樂觀、Q3本就是旺季，船舶乘載率都有9成以上，運價難下來，但這個旺季會到何時也難說，目前Q4還看不出來。

ETF猛攻！00939盤中收復15元發行價 00940差一步

台股ETF統一台灣高息動能（00939）在3月20日掛牌後破發，隨著台股創新高漸漸收復失土，今（28）日開盤10分鐘內一度衝至15元，重回發行價；4月1日掛牌的元大台灣價值高息（00940）最高則來到9.95元，與10元發行價尚差一步之遙。

黃仁勳來了「台股屢創新高」！謝金河：以前說台積電破千是開玩笑

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，市場引起旋風，台股指數及AI相關概念股如台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）股價也不斷推高。對此，財信傳媒董事長謝金河28日形容，幾年前說台積電有千金股的實力「以為在開玩笑」，這種財富現場愈來愈可怕，「是一個不可思議的現象！」

英特爾暴跌！老謝：當年放話超車 如今市值僅台積電15%

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)來台演講前夕，公司股價不給力，今年來已慘跌36%，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，全球半導體股大漲，英特爾卻獨自往下走，市值剩下超微（AMD）一半、台積電的15%，只能排在第10名，這是非常不可思議的事！

權值三王接力秀！聯發科連2日刷天價最衝 鴻海飆16年新高

台股今（28）日早盤續衝高，站上21900點，權值三王台積電（2330）股價平盤上下游走，鴻海（2317）開盤閃見186元續創16年新高，聯發科（2454）衝高至1315元，再創新天價。

萬海沒有缺櫃問題 歐美線帶動亞洲線估年底前有較強的成長

萬海航運(2615)今(28)日召開股東會，通過發放現金股利1.5元，公司總經理謝福隆指出，目前市場上缺櫃嚴重，但公司2021年到今年第一季共交了26.11萬個新造貨櫃，自有櫃比例高達85%，沒有缺櫃問題，確實享有優勢，而歐美線對於艙位與貨櫃需求高，帶動亞洲線成長，估計年底前會有比較強勁成長。

台積電翻紅漲1元至870 指數漲逾90點逼近21900再刷新高

美股周一（27日）休市，台股今（28）日以上漲8.43點、21812.20點開出，漲勢擴大，指數上漲逾90點，逼近21900點大關，已再創新高，台積電（2330）開盤原跌2元後翻紅上漲1元至870元。

弟弟派瓦解20個月 張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

2022年9月27日長榮弟弟派瓦解至今已20個月，星宇航空(2646)近日上傳股東會電子書，10大股東名單中，K董的二哥張國明與姊夫鄭深池，依然名列第三與第四大股東，且持股都有增加，顯示都有參加今年年初的增資，說明弟弟派雖瓦解，當初結盟的情義仍在。

長榮股東會煙硝味濃烈！ 張國煒人馬開戰公司派

長榮海運（2603）今日舉行股東會，多名小股東踴躍發言，其中不少股東都提到長榮張家的經營權之爭，被視為張國煒人馬的律師林文鵬也出面發言，但也有小股東持相反立場，兩種聲音輪番上陣發言，戰況激烈。