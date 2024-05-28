萬海沒有缺櫃問題　歐美線帶動亞洲線估年底前有較強的成長

▲萬海總經理謝福隆指出，公司沒有缺櫃問題。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(28)日召開股東會，通過發放現金股利1.5元，公司總經理謝福隆指出，目前市場上缺櫃嚴重，但公司2021年到今年第一季共交了26.11萬個新造貨櫃，自有櫃比例高達85%，沒有缺櫃問題，確實享有優勢，而歐美線對於艙位與貨櫃需求高，帶動亞洲線成長，估計年底前會有比較強勁成長。

萬海目前美國線是獲利最大來源，對於是否加入歐洲線，謝福隆坦承是有同業在邀請共同聯營，目前公司還在研究，但今年內估計來不及增開歐洲線。在新造船部分，公司一直在研究新燃料船，目前還沒有定論，大、小型船都考慮建造。

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謝福隆指出，目前南美線非常旺，估計今年貨量比去年成長兩成，但是因為碼頭已經容納不下，並沒有加船空間。新加坡與馬來西亞目前都有港口壅擠問題，需要候港兩天。

▲萬海今日股東會不到20分鐘就開完。圖中為萬海副董事長陳力，右二為總經理謝福隆（圖／萬海提供）

對於眼前市場上新造船持續交船，估計6月底新造船就會滿足歐洲線線欠缺的運力，謝福隆認為，新船要滿足市場需求需要時間，不會那麼快。今年首季美國進口貨量成長23%，第二季的5月貨量成長明顯，是不是與美國8月要加徵中國商品關稅有關不知，以今年成長力道，第三季傳統旺季還是看好。

萬海應證交所要求公布4月自結財報，合併營收為新台幣101.08億元，單月自結稅前淨利新台幣30.64億元，稅後淨利歸屬母公司新台幣23.53億元，單月EPS為0.84元，表現明顯優於第一季。

萬海第一季合併營收為新台幣276.18億元，稅前淨利新台幣61.41億元，稅後淨利歸屬母公司新台幣46.23億元 ，EPS為1.65元。

謝福隆上周在公司法說會上指出，今年貨櫃船運市場旺季提早開始，因為紅海危機船隻繞航，到本月中為止市場閒置運能僅0.7%，第三季如果紅海現況不變，運價應該可以獲得支撐。