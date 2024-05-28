妹子準備入職！人資突通知「高層要改薪水」　全場搖頭：不是好預兆

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人工作最在乎的就是薪水，面試時也會從薪水高低去選擇。一名女網友就說，先前收到某公司的錄取通知，人資在電話中表示薪水有46K，完全超出她的預期，因此她毫不猶豫就答應要去報到，也回絕掉其他間公司。未料近日該公司人資突然打電話通知，說高層想將薪資調降，讓她超級傻眼。文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，日前A公司打電話通知她成功被錄取，口頭承諾月薪會有46K，因為這金額比她想得還多，所以非常高興也答應會去，同時也敲定入職日，對方也說跑完流程後，會寄錄取通知給她。同時間有其他公司也有意聘用她，但因為薪資都落在41-43K，於是她通通回絕了。

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未料，近日A公司人資卻打給她，說跑完流程之後，高層想把薪資改為42K，「這樣妳是否還有願意過來？」讓她非常不滿，雖然勞工局說可以提告，可是因為對方是電話告知，所以很難舉證，讓她不知道該怎麼辦？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



網友紛紛表示，「沒有拿到正式offer都是假的」、「有點傻，理論上會等到發正式錄取信上的才算數」、「學到了，好黑暗喔」、「我上個月也是收到電話的口頭offer（上市公司外商接手的）都進入核薪了，結果跑了一個禮拜，跟我說用人主管有其他考量改成不錄取，直接傻眼」、「人資說主管的意思通常是唬爛的，砍薪水是人資的工作之一，不用相信，堅持46k」。

也有人提醒要小心，「如果你能力很強，就再面試其他家，如果覺得找工作很焦慮，就先騎驢找馬，畢竟會這樣砍妳薪資的公司，或許進去之後還會有很多意想不到的事情，誰知道呢」、「誠信不是最基本的嗎，做不到也不用去報到了」、「建議你回覆無意願，公司高層言而無信且想壓榨員工，想必公司文化也不會好到哪去，進去做了不開心也是浪費時間」、「建議不要去～這跟誠信有關，也有可能一開始是薪水價碼的問題，但進去後又陸續有前後不一的情形，出爾反爾感覺不是什麼好預兆」。

也有網友分享經驗，「我之前本來也有找到屬意的工作，拒絕了其他間，但因本來那份工作被我發現高薪低報。我是直接跟拒絕的其中一間說明原因，詢問是否可再給予我機會面試，得到的回覆是可以」、「我也遇過一模一樣的事情，但我選擇先進去，因為不可能一直不工作，但就是騎驢找馬，進去就拿出那個價碼的工作能力即可，畢竟有問題的人不是你」。