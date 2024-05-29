快訊／林百里作東宴請黃仁勳　重量級企業大咖全到了！

▲黃仁勳今晚現身廣達董事長林百里的宴會，座上嘉賓身價驚人。



圖文／鏡週刊

本刊直擊，「黑衣男」黃仁勳今晚（29日）現身在台北民生東路，巷弄內的台北3大私廚之一「鄒記食舖」，由廣達董事長林百里作東，宴請輝達執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠、廣達副董事長梁次震等人，這是難得一見台灣重量級企業大咖的私人餐敘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃仁勳與民眾合照。



黃仁勳再度來台，所到之處颳起旋風，更有網友蒐集黃仁勳的美食愛店地圖，根據本刊獨家掌握，29日晚間黃仁勳帶著老婆Lori Huang，現身台北民生東路巷弄內的「鄒記食舖」，一下車吸引路人搶著合影留念。

▲黃仁勳夫婦。



這場餐敘由廣達董事長林百里作東，早在傍晚5點多廣達已派隨扈前來場勘，確保餐敘順利進行。林百里最早現身在店內親自招待貴賓。

▲廣達董事長林百里作東，邀請黃仁勳吃飯。



本刊掌握這場餐敘的出席名單，賓客身價驚人，黃仁勳夫婦隨著輝達股價攀高，身價來到1千億美元，排行全球第15大富豪；林百里在富比士排行榜中，以身價126億美元居台灣第一大富豪。

▲張忠謀夫婦與黃仁勳。



岀席的貴賓還包括身價54億美元的台灣大董事長蔡明忠、身價38億美元的聯發科董事長蔡明介夫婦、身價36億美元的台積電前董事長張忠謀夫婦，以及廣達副董事長梁次震、知名建築師姚仁喜夫婦。

▲台灣大董事長蔡明忠出席餐敘。



▲廣達副董事長梁次震。



▲聯發科董事長蔡明介。



▲台灣大董事長夫人。



▲知名建築師姚仁喜。





更多鏡週刊報導

【緯穎股東會】最強AI伺服器何時出貨 緯穎董座給答案了

【老臣角力劉揚偉】劉揚偉與鴻海老臣派鬥法 郭台銘首肯「輪值CEO」上路內幕

【財經時事】COMPUTEX晶片三雄掀戰火 仁寶、華碩靠AI PC大翻身