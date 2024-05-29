快訊／林百里作東宴請黃仁勳　重量級企業大咖全到了！

▲黃仁勳今晚現身廣達董事長林百里的宴會，座上嘉賓身價驚人。
圖文／鏡週刊
本刊直擊，「黑衣男」黃仁勳今晚（29日）現身在台北民生東路，巷弄內的台北3大私廚之一「鄒記食舖」，由廣達董事長林百里作東，宴請輝達執行長黃仁勳、台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠、廣達副董事長梁次震等人，這是難得一見台灣重量級企業大咖的私人餐敘。
▲黃仁勳與民眾合照。
黃仁勳再度來台，所到之處颳起旋風，更有網友蒐集黃仁勳的美食愛店地圖，根據本刊獨家掌握，29日晚間黃仁勳帶著老婆Lori Huang，現身台北民生東路巷弄內的「鄒記食舖」，一下車吸引路人搶著合影留念。
▲黃仁勳夫婦。
這場餐敘由廣達董事長林百里作東，早在傍晚5點多廣達已派隨扈前來場勘，確保餐敘順利進行。林百里最早現身在店內親自招待貴賓。
▲廣達董事長林百里作東，邀請黃仁勳吃飯。
本刊掌握這場餐敘的出席名單，賓客身價驚人，黃仁勳夫婦隨著輝達股價攀高，身價來到1千億美元，排行全球第15大富豪；林百里在富比士排行榜中，以身價126億美元居台灣第一大富豪。
▲張忠謀夫婦與黃仁勳。
岀席的貴賓還包括身價54億美元的台灣大董事長蔡明忠、身價38億美元的聯發科董事長蔡明介夫婦、身價36億美元的台積電前董事長張忠謀夫婦，以及廣達副董事長梁次震、知名建築師姚仁喜夫婦。
▲台灣大董事長蔡明忠出席餐敘。
▲廣達副董事長梁次震。
▲聯發科董事長蔡明介。
▲台灣大董事長夫人。
▲知名建築師姚仁喜。
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