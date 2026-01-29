運價在獲利水平之上　去年貨櫃船拆解量創20年新低

▲去年貨櫃船拆解量創20年新低。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

根據Alphaliner最新發布的報告，去年僅有12艘貨櫃船拆解，總計8172箱(20呎櫃)，與2024年的95,607箱相較，僅達8.55%，若2016年的655,000個標準箱相較，僅及1.25%，創下20年來的最低水準。

貨櫃船公司高階指出，去年海運聯盟重組，單獨經營的業界龍頭地中海運(MSC)需要大量支線船建構完整航網，馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟採取樞紐港策略，也需要大量支線船幫忙集貨，加上美國實施對等關稅，供應鏈改變，區間航線運輸熱絡，加上有過一波對等關稅生效前的搶運潮，使得全年市場運價都在獲利水平之上，而到達拆解年齡的多數是中小型貨櫃船，這些船照樣能賺錢，船公司還搶租搶買，自然沒有船東願意將船隻當廢鐵賣。

而2016年8月，海運市場因為船噸嚴重過剩，市場運價低迷，當時名列全球第七大貨櫃船公司的韓進海運倒閉，該年拆船數字因而創高，次年一艘船齡只有7年的貨櫃箱船被當作廢鐵賣，造價6000萬美元的船隻，賣廢鐵僅有550萬美元，創下最低齡船拆解紀錄。

Alphaliner這次的報告中指出，由於強勁的貨運需求和高租船費率持續走高，船東選擇最大限度地利用老舊船舶的市場價值，而不是將其拆解。

在拆解的12艘船舶中，有10艘是運能低於1000箱的小型船舶，最大的船舶運力也僅有2407箱，拆解的貨櫃船平均船齡為30年，最高船齡達45年。

在2023年年中，波羅的海國際航運公會(BIMCO)發表的報告中指出，船舶年齡達到25年時，大約有50%的散貨船、油輪和貨櫃船會被送去拆解，船齡屆30～35年時其拆船率達90%，如果以此回收模式套用到正在營運的船隻，再加上限制越來越嚴格的環保政策，預計許多舊船將提前被回收，因此估計在2023年到2032年之間，將有15,000艘船舶、約6億噸載重噸的船舶將被回收。

不過目前實際情況顯示，船東在能有獲利的情況下，不會輕易將船隻當廢鐵賣的。