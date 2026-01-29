從未見過的大時代！謝金河：黃金、白銀、記憶體「史上最瘋狂」

▲國際金價爆發式上漲。（圖／CFP）



記者許力方／台北報導

國際金價爆發式上漲，今天（29日）衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺也一日過三關，來到5652元歷史新高。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文形容，2026年可能是「史上最瘋狂、最令人嘆為觀止的年代」，黃金、白銀甚至記憶體產業，正同步上演前所未見的「超大型瘋狗浪行情」。

謝金河示警 黃金白銀被當股票炒

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，資本市場已將黃金、白銀當成股票炒作，金價甚至被推升至逾5583.97美元，市值突破38兆美元，宛如一檔超級大牛股狂奔。尤其白銀漲勢更為兇悍，價格從每盎司17美元一路飆升至119元，市值一度超越輝達、逼近6兆美元。

他也注意到，比特幣、以太幣等同樣被視為避險資產的加密貨幣，近期卻明顯轉弱，與貴金屬形成強烈對比，尤其是陳志被逮捕後，比特幣的走勢一蹶不振，「這是很詭異的景象。」有人說這是對貨幣，資產價值失去信心的市場反噬。

▲Sandisk股價已經漲18倍。（資料照／記者蘇晟彥攝）



記憶體股狂飆 史上未見超級行情

除了黃金，白銀的奔馳，他說，今年的記憶體更是上演史上從未見過的「超級大瘋狗浪」行情。這次SSD漲幅大過HBM，美國的Sandisk股價已經漲18倍，漲勢仍未停。Seagate漲超過612%，Western Digital漲12.6倍。日本的鎧俠從1440漲到20350日圓，「這是我們從未見過的大時代。」

謝金河認為，這次川普要課南韓關稅25%，南韓股市不跌反漲，原來是海力士，三星挺住，股價翻漲撐住南韓的底氣。這場史上從未見過的超大型瘋狗浪，最後不知道會怎麼收場？他說，南亞科技市值直逼一兆台幣，華邦電子到5850億，這是一個新時代。