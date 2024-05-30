股東憂地緣政治影響聯電中國營運　總座王石：彈性產能影響不大

▲聯電113年股東會。（圖／聯電提供）



記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，針對股東關心地緣政治是否影響聯電在中國業務，總經理王石解釋，聯電目前在中、台、日以及美國都有產能，產能可以彈性調配，因此影響不大，至於美對中提高關稅影響，王石則表示，持續觀察研擬中，目前以產品組合調整因應。

王石表示，感謝股東對聯電在22奈米到28奈米的成果的肯定，這是多年努力能果，從整個市場來看，聯電還是具有信心，雖然這兩年有一些週期變動，但整體趨勢來說，聯電還是持續和客戶對接還有應用對接，持續開發不只22奈米和28奈米應用，現在還有12 finfet，以及和英特爾合作，也持續開發特殊製程，八吋也開發中，聯電會讓客戶提升競爭力，這方面聯電經營團隊會持續努力，為未來提供驅動力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於地緣政治影響，王石則說，整個國際形勢變化多變，聯電在這上面應變能是比較有韌性，因為聯電廠區不是只有中國，有台灣有廠區，還有新加坡十二吋廠，還有日本的，未來還有跟英特爾合作的美國亞利桑那州廠，因此會有比較多元供應鏈，所以中國影響比較小，聯電產能配置的比例也是足夠，可以彈性調配，所以中國部分影響不大。

也有股東提到美國提高中國半導體關稅，王石則指出，美國關稅目前還不清楚，到底對哪些有調整，因此還在研擬當中，有定案的話，聯電就會有應變措施，聯電在中國市場也有一席之地，因此不會忽視會持續參與，但全球比例是否有淡化，這點也朝這方向思考，聯電是以產品組合調整，對聯電未來影響是可以控制的。

針對小股東關心聯電在電動自駕車及AI PC佈局，王石則說，半導體應用多元，重要性也很明顯，自駕車跟AI伺服器都是對未來成長性有幫助的應用，聯電當然不缺席，簡單來說，AI PC對聯電來說，他的基礎是運算速度加快，但除了所謂高效能運算外，還有高速傳輸，還有電源管理部份，都會是有極大成長空間，對聯電來說很適合成長的區塊，會持續提升在這個區塊的競爭力。

王石也說，AI聯電不能缺席，電源管理晶片、高速傳輸是聯電主要應用，包括MCU、PMIC、高速運算聯電都在專注開發，在這部分持續提升競爭力，希望能夠提升客戶市占率。

不過王石也指出，他認為AI還在早期階段，要從高速伺服器開始發展，才會到邊緣運算，時間上來說，儘管非常期待，但這還在早期，按照網路建置過去歷史，還要四年時間建構基礎建設，這個市場持續擴張中，等他準備好了，聯電也要準備好，所以聯電要持續開發，和客戶對接，對未來也相當有期待。

聯電財務長劉啟東也在會後接受媒體聯訪時，針對是否有客戶因為地緣政治轉單表示，要客戶轉單其實不容易，因為短要六到九個月，長的話要一兩年以上，但有客戶希望多元化，聯電產能也比較分散，是可以滿足客戶，但要直接轉單，這短時間還不會有效果。

劉啟東表示，聯電在區域上分散佈局，可以迎合客戶需求，至於是否能期待2025年有轉單效應，這還是從客戶需求來看，聯電現在佈局，客戶在哪都可以滿足他的需求，這點有些同業可能沒辦法達成，因為他選擇不多，就會來聯電這裡。

至於今年看法，劉啟東說，希望景氣是從谷底走出來，第二季的看法比第一季上升，希望下半年需求會要比上半年好，這個基調沒有改變，

新產能規劃部分，劉啟東說，新產能目前重點是南科P6，今年會達到滿載，新加坡正在蓋，前幾天剛完工，整體規劃來看，新加坡還沒滿載，所以P3裝機會晚個半年，預計到2026開始量產，未來會以22、28奈米為主，這是新加坡最先進的晶圓代工廠。至於12奈米合作案，會跟英特爾合作，所以是看客戶採納支應。