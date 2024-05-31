國票金股東會敲定0.976元股利　通過對獨董提訴訟

▲國票金今日舉行113年股東會。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

國票金控（2889）今（31）日舉行股東常會，通過配發0.976元股利，另有股東對於獨立董事陳惟龍提起訴訟，股東會中也正式表決通過，董事長魏啟林答覆投資人保護中心表示，此事會審慎處理。

國票金112年度經營環境受到聯準會（Fed）激烈升息影響，對於以票券業為經營主體的金控公司而言經營環境極為不利，但受惠票券授信利差及業務量的提升，及股市成交量及指數上漲，國票金控集團在證券經紀業務、自營及股權商品各項投資業務獲利尚佳，112年度稅後淨利20億27萬元，每股稅後盈餘0.58元，較前一年成長55%。

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魏啓林表示，子公司國際票券112年度持續優化債券投資組合，並加強動態調整債券部位，提升整體收益率，全年度稅後淨利16億3086萬元。國票證券因台股指數上揚，證券交易量成長，全年度稅後淨利11億7565萬元。國票創投在資本市場之成績表現尚佳，加上轉投資中國大陸之國旺租賃公司營運穩健，全年獲利人民幣2,482萬元，國票創投全年度稅後淨利2億4,120萬元。

另樂天國際商銀持續擴大資產規模、增加生態圈客戶群、發展放款及投資雙核心業務引擎、並與電子支付平台合作，客戶數、存放款餘額均較111年度成長，惟尚未達經營規模，全年度虧損5億2,444萬元。

國票金表示，112年稅後淨利20億27萬元，迴轉去年特別盈餘公積後，可分配盈餘33億6,792萬元，股東會通過配發現金股利每股0.73元，股票股利每股0.246元，按5月30日收盤價15.3元計算，現金股利殖利率4.77%。

關於股東提案，請公司對陳惟龍獨立董事提起訴訟，請求賠償一案，今股東常會，代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權過半數(58.89%)同意，經股東會決議通過，公司將審慎評估研議，由審計委員會依公司法相關規定辦理。

