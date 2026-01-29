快遞預先委任制對海、空運有不同影響　另一大關鍵是要開始收費

▲快遞預先委任制全面實施後要開始收費是對業者最大影響因素之一。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／台北報導

財政部關務署今(29)日發布訊息表示，個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任措施實施已逾4年，民眾採用比例已逾八成，應無台北市航空貨運承攬公會所稱可能癱瘓空運通關一事。不過公會指出，採用比率逾八成是靠海運的快遞貨，海運運送多數是一周到數周時間，空運卻是幾小時的事，情境完全不同，且全面實施後要收費增添業者負擔。

北市航空貨運承攬公會指出，短程全貨機半夜起飛，2到4小時就抵達目的地，收貨人半夜很難去按確認鍵，而且預先委任制過去沒有收費，全面實施後要開始收費，表面上是一件收新台幣6元，報關與攬貨業卻要花近30元的用人成本，只能設法轉嫁出去，等於政府政策變相要全民買單。

關務署表示，為防杜民眾遭冒名報關，海關自110年12月起，分階段逐步擴大實施個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任(下稱預先委任)措施，實施迄今已逾4年，期間海關進行多次宣導，多數業者及民眾均已熟悉相關作業模式，截至114年11月30日止，已有超過300萬民眾加入預先委任，報單採用預先委任比率已逾8成，全面實施之時機已成熟，爰予修正入法，並訂自今年3月1日起全面實施。

關務署進一步說明，「預先委任」係指民眾網購境外貨物後，先由報關業者透過「EZ WAY易利委」APP推播貨物資訊予民眾，經民眾確認與實際購買之貨物相符並完成線上委任後，再由報關業者辦理後續報關程序，以杜絕業者未經民眾同意逕行報關，衍生冒名報關情事，損害民眾權益。

目前多數業者均係於境外完成推播確認後始發貨來台，通關實務運作順暢，報載所稱到貨始發送通知一事，尚與實情不符；另經評估全面實施預先委任後，縱有少數業者未能於境外完成推播確認即發貨來臺，導致貨物無法順利通關，現行倉容亦可負荷，應無可能癱瘓空運通關一事。

另「EZ WAY易利委」APP係由關貿網路公司因應107年海關法規鬆綁，放寬進口快遞簡易申報之紙本報關委任得以線上辦理，而自行建置與維護之加值服務系統，以提供報關業者與進口人辦理線上委任服務，該項服務之收費基準向依商業模式由關貿公司與業者自行協調訂定，其收費對象為報關業者，並非一般民眾，爰尚無報載所稱全民買單情事。

關務署最後表示，預先委任除可防杜民眾遭冒名報關外，亦可避免報關業者未取具委任授權而遭大量裁罰，各界均建議海關儘速積極推動，惟考量部分業者對於海關實施預先委任及關貿公司收費有不同建議，為利政策順利推行，該署已訂於本年2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會，就本次修法重點、相關配套措施及業者收費等議題進行充分說明及完整溝通，以利儘速全面實施預先委任，落實民眾權益保障。