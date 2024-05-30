談Uber娶熊貓　統一超羅智先：外送不賺錢很正常、續投資foodomo

▲統一超股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台南報導

統一超（2912）今（30）日召開股東會，會中各項議案皆順利通過，董事長羅智先指出，去年經營團隊繳出好成績，談到Uber eats要併購熊貓一事，他坦言「我們也很緊張，好像有人比我們方便」，他也認為這個行業不賺錢是正常的，長期都要補貼也不是正常現象，但未來應該更熱鬧，foodomo還在學習，規模還小，會持續投資。

針對Uber eats要併購熊貓的議題，統一超旗下也有外送平台foodomo，羅智先笑說，「外送業務蠻有趣的」，把供應商的商品跟消費者之間的距離縮到很短，但也有很大侷限，當時做foodomo也是想從實際運作去了解，現在兩大品牌要併購，「我們也很緊張，好像有人比我們更方便，未來應該更熱鬧，foodomo還在學習，規模還小，會持續投資。」

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羅智先指出，其實也還在思考，外送行業自古以來都存在，這個趨勢將來會有，但在中間投入的建置成本真的很可怕，「這個行業不賺錢是正常的，一個事業長期這樣補貼也不是正常現象，但什麼是合理的營運模式，大家也都還在看。」

另談到4月才在台南開出的複合店，羅智先表示，以零售業來講1年就會定型、定生死，這間店比較有趣，看到人流量每天都有很大差距，平日跟假日的流量在其他門市展現不出來，且外來客多，還有人當成觀光景點印象，一切狀況都會繼續觀察。