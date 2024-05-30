新壽擬籌資275億改善財務體質　金管會1個月內評估可行性

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會保險局局長施瓊華今（30）日於立法院指出，上周已收到新光金旗下新光人壽與三商美邦人壽財務改善計劃書，新壽預計再籌資 275 億元，但財務體質能否改善、RBC(資本市足率)是否能回到法定標準，還需要再與業者討論，評估可行性，預計1個月內完成討論、確定方向。

施瓊華今於立法院財政委員會業務報告會中，面對立委李坤城質詢時指出，新光人壽與三商美邦人壽的財務業務改善計劃書已各自於5月24日、5月16日送達，目前金管會正在進一步評估可行性，其中還有很多細節待溝通。

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三商壽前天法人說明會上也公布提升 RBC 強化4大計畫，包括一、辦理3億股現增；二、私募普通股或特別股40億股；三、私募國內可轉換公司債30億元；四、發行10年期累積次順位普通公司債50億元。

施瓊華表示，三商壽的財務改善計劃書中皆有報告這些籌資管道，至於是否金額足夠協助提升資本適足等級，金管會還要評估發次債 50 億元的可行性及細節。

至於新光人壽方面，遞交給金管會的報告書以透過銀行、證券子公司盈餘上繳轉增資新壽 70 億元，新壽首波發次債籌資 55 億元，此外，新光金規劃辦理普通股現金增資 125 億元，預計第3季完成。合計籌資 250 億元。

施瓊華指出，目前仍在評估新壽是否能達到 RBC 法定標準，金管會還要去看新壽提出的假設情境，除了上述籌資計畫外，新壽預計會再發債 25 億元，時程落在下半年。不過金管會討論相關報告書後，會再和新壽溝通補件，預估一個月內確認方向。

金管會主委彭金隆補充，三商壽、新壽提出的財務改善計劃書「只是方案」，後面還涉及很多細節，若業者確實按照計劃執行，肯定會改善，金管會要看業者是否能夠做得到。