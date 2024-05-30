郭智輝掛保證「2030前不缺電」　鬆口核三可做AI需求備案

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝今（30）日與媒體茶敘，談到供電問題，他強調「能源政策就是要穩定供電」，會全力發展再生能源、綠電，並掛保證2030年前不會缺電；針對核三延役，他則指出，核三廠停機後不會影響供電，但可做為未來AI爆發性成長期的備案；核三廠已經超過法定執照換發申請期限，依法不得繼續運轉，即使同意換證，也要花2-3年檢查後才能啟動。

媒體提問綠電夠不夠？郭智輝表示，已經盤點過整個電力供應，目前擁有的電力是不會缺的，不用擔心，另外大家比較擔心的是，到2030年會不會缺電，目前我們的準備，到2030年也是供電無虞、可以滿足需求。

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不過，郭智輝指出，從現在開始AI會用很多電，明年如果大量AI伺服器被蓋出來，就要再衡量，但過去設計都有考慮備載，如果超過預期，就會啟動其他方式，包括儲電、節電的方法來滿足需要的電，會把電稍微分一下，到2030年為止會快速增設綠電。

外界關心半導體跟AI會不會根留台灣？郭智輝坦言，如果我們電不夠，那就不會留在台灣，但到目前為止，已經有申請要蓋的廠商、跟準備要蓋的半導體、AI廠目前都沒問題，現在比較擔心2025年到2028年是AI爆炸期，這是目前還在關心的議題，也牽扯到核三廠會不會延役、停役，「經濟部沒辦法決定，經濟部是執行單位，我們是依法來把事情做好，現在來講核三廠要在今年7月停一個機組，明年5月停另一個機組，這兩個不會影響供電，但可以作為我們在2027年到2029年的可能當初沒考慮到AI會這麼快速上來的部分。」

郭智輝指出，核電廠延役一定受法規規範，要做安全總體檢、設備汰換更新等，台灣來講核電廠現況，政府態度用公開透明態度跟周邊居民溝通，核三廠已經超過法定執照換發申請期限，執照屆期後依法不得繼續運轉，「即使同意換證，基於安全大概要2年時間去檢查、恢復，2-3年是比較保險，即使今年7月停機，也要3年才能啟動，這是世界標準，也要核安會同意。」

郭智輝也強調，綠能投資一定會擴大，綠能是跟世界同步做的，邁向2050淨零碳排，會加大綠能投入，綠能要做適當的讓企業採購，會更進一步投入，讓中小企業買到需要綠能；能源要與時俱進，目前狀況還是要滿足所有用電者的需求，提供好品質的電，這是我對大家的期許，希望大家使用我們的電能安心、都買的到電。