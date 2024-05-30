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台灣120件獲獎產品首登泰國食品展好食品專館 　展現多元魅力

▲左上圖展館邀請廚神當道泰國版總冠軍王堉恆(右)擔任主廚，發揮創意料理推廣台灣食品；右上圖68家業者近120件得獎或驗證食品，芋頭酥珍珠奶茶大受歡迎；下圖台灣好食品專館於泰國食品展登場，開幕第一天人氣爆棚。（圖／貿協提供）

▲左上圖展館邀請廚神當道泰國版總冠軍王堉恆(右)擔任主廚，發揮創意料理推廣台灣食品；右上圖68家業者近120件得獎或驗證食品，芋頭酥珍珠奶茶大受歡迎；下圖台灣好食品專館於泰國食品展登場，開幕首日人氣爆棚。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為加強協助台灣食品中小企業拓展海外市場，經濟部國際貿易署與外貿協會聯手推出「海外國際展覽行銷推廣專案-台灣好食品主題專館」，徵集全台近年來國內外獲獎或通過驗證之優良食品產品，於4項國際食品展中提供免費展示機會。

首站選定於東南亞最具規模國際食品展的泰國食品展(Thaifex Anuga Asia )中展出，精選展示68家業者近120件得獎或驗證食品。展覽自5月28日起盛大登場，主辦單位也邀請廚神當道泰國版總冠軍(MasterChef Thailand All-Stars)泰國台商第二代王堉恆(Jessica Wang)擔任主廚，選用台灣好食品主題專館內特選食材，發揮創意料理推廣台灣食品，展中不乏國際當地知名食品進口商、通路商、餐廳業者及當地超過15位社群媒體網紅參加，讓買家與媒體更深入的感受台灣食品魅力。

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為期5天的台灣好食品主題專館，食品業界報名踴躍，包括石城(3點1刻)、味一食品、好帝一(牛頭牌)、廣達香、餐御宴、虎牌米粉、弘陽食品等，展示內容囊括鳳梨酥、牛軋糖、乾拌麵、魚鬆、擂茶拿鐵、果醋飲品、仙草凍等，完整展示台灣各式優質食品與飲品。

展中不乏當地知名食品進口商、通路商、餐廳業者至主題館參觀，包含泰國正大集團7-Eleven通路、新加坡Lazada電商集團、泰國連鎖超市Central Retail集團等。

另因該國天氣炎熱，清涼飲品如冬瓜茶、即食珍珠、沖泡珍珠奶茶及蜜桃烏龍吸凍飲等相當受到歡迎。清真買家也詢問植物肉乾、植物肉排等素食商品，希望展後與我國得獎商品進行線上媒合洽談。

曼谷台貿中心主任梁芷菊指出，這次活動可促進泰國買主認識更多台灣具有清真驗證、ITQI、Clean Label潔淨標章、Monde Selection等驗證之產品，進而增加採購機會。開幕第一天人氣爆棚，外貿協會以時尚咖啡廳為主題，現場貴賓及媒體們享用充滿台味的珍珠奶茶、烏龍杏仁餅等各類台式伴手禮。

台灣食品包裝具質感又符合ESG環保潮流，亮眼吸睛，多位泰國知名生活流行美食社群媒體部落客、IG網紅到場站台，也紛紛打卡拍照上傳社群，相當吸引年輕消費者。

主廚現場選用主題專館內食材製作杏仁碎片抹茶拿鐵及辣肉燥鵝油乾拌麵，大受好評。展覽前3天還有台灣至曼谷機票抽獎活動，展覽期間每天都有台灣食品烹飪活動及AI Photo Robot互動遊戲，讓更多泰國食品業買主及民眾體驗台灣食品魅力。

根據農業部貿易出口統計，泰國是台灣去年第6大食品出口國，出口值約為2.6億美金。台灣食品出口至泰國依類別及產品，進口關稅約20%-40%，但由於該國為東南亞市場引領潮流與趨勢的指標，對鄰近國家影響力大，因此仍是新南向重要出口市場之一。

為鼓勵臺灣食品業者取得國內外食品認證獎項，向世界展示臺灣食品優質形象，外貿協會挑選潛力國際食品展，推廣「臺灣好食品主題專館」，自5月泰國食品展打出漂亮第一戰，接下來將參加6月首爾食品展、7月菲律賓國際食品展及9月美洲食品飲料展，力挺食品業搶攻海外商機。

關鍵字： 台灣120件獲獎產品首登泰國食品展好食品專館

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