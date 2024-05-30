郭智輝喊「不允許企業虧損」　盼國營事業未來可上市

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部4大國營事業中，台電、中油持續虧損，台電今年虧損縮小到100億元，中油可能將連4年虧損，對此，經濟部長郭智輝強調，過去他在私部門是不允許企業虧損，會來了解原因，也會跟行政院報告，「長遠來講，希望所有國營事業都可以上市，按自己能力去經營。」

台電原先預估今年虧損將達2100億元，經過電價調整、中央撥補，以及燃料價格回落後，估計虧損可縮小至100億元；中油今年Q1虧損111億元，今年拚努力打平。媒體關注，國營事業因為政策因素造成虧損，要用歲收來補貼，明年是否還會有這種事情發生。

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郭智輝表示，「以我過去40幾年在私部門工作的態度，我是不允許虧損，我對我的企業不允許虧損，我會來了解企業為什麼虧損。」

郭智輝指出，如果是因為政策上要去補貼的，「我不會去苛責這些單位主管」；如果不是的話，就會跟單位主管好好討論，看是什麼原因造成虧損，哪些東西沒有去預想可能成本上漲等等。

至於明年會不會虧損，郭智輝提到，他這幾天瞭解這2家公司虧損都是因為原料大漲，「這沒辦法，因為價格沒有漲，這就吸收很多福利，這部分我對這2個公司同仁不好意思」。

郭智輝也說，會跟行政院長卓榮泰報告，「這樣對我同仁不公平，希望長遠來講，都希望這些公司可以上市、所有國營事業都可以上市，按照自己的能力去經營。」