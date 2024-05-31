漲太多！超大攬貨業估託運人組織會有動作　SCFI今日漲破3千點　

▲運價漲太多，超大型攬貨公司負責人估計，美國官方與託運人組織都會採取行動遏止運價飆漲讓通膨惡化。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司稱目前缺船是因船隻繞行造成自然減班，但攬貨業指出，船公司還是有故意減班行為，否則怎能派出加班船，對於航商6月1日與15日都要大漲運價，有超大型攬貨公司負責人估計，美國官方與託運人組織都會採取行動遏止運價飆漲讓通膨惡化，7月運價應該會下修。上海交易所今(24)日公布貨櫃運價指數(SCFI)上漲12.63%，達3044.77點。

貨櫃船公司6月1日歐美線每大箱(40呎櫃)要再漲1000美元，另美國線針對長約客戶要外加600-1000美元旺季附加費，6月15日還有再漲計畫，今日的SCFI已經反映6月漲價。

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攬貨公司指出，6月1日美西線每大箱約6400美元，美東約7500美元，歐洲線約6300美元，都已經是很高的運費水平，而船公司在缺倉最嚴重的上海與深圳，6月有派出加班船，中國遠洋與東方海外還針對電商貨開出SEA32定期航線，只收單一運價(FAK)，估計是新造船持續交船調度出的新航線。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)3740美元，上漲331美元，漲幅9.71%，地中海線每箱4720美元，周漲472美元，漲幅11.11%，美西每大箱6168美元，周漲979美元，漲幅18.87%，美東每大箱7206美元，周漲724美元，漲幅11.69%。

南美線(桑托斯)每箱運價7408美元，周漲343美元，漲幅4.85%；東南亞線(新加坡)每箱運價547美元，周漲97美元，漲幅21.56%。