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00915每股配0.58元　6／19除息

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾7.8萬受益人的凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)6月預估配發金額期前公告出爐，每受益權單位配發0.58元，除息日訂於6月19日，參與除息最後買進日為6月18日，7月15日收益分配發放。

這是00915掛牌上市以來的第6次配息，預計每單位配發0.58元，總計00915成立以來配息金額累積來到2. 99元。00915不僅累積配息金額持續增長，價格動能也相當突出，根據投信投顧公會統計至4月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲18.9%，近三個月淨值上漲20.19%，近六個月淨值成長34.53%，近一年淨值報酬率72.57%，成立以來淨值報酬甚至高達93.36%，00915今年以來、近三個月、六個月、一年的淨值績效表現，在所有指數股票型-一般型ETF當中，排名都落在前4名，報酬率優於同業平均。

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00915基金經理人施政廷表示，00915的高總報酬特性也反映在填息能力上，翻開00915成立以來過去五次配息，皆有順利完成填息，展現出00915也兼具股價動能競爭力，施政廷指出，00915得以在今年以來台股的多頭氣焰中，繳出超越大盤的成績，主要歸功於追蹤指數的多因子設計，不僅止於以股息配發高低為主要選股條件，更重視持股品質、低波動等特性，因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機，推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

六月底00915即將迎來定審與更換成分股，回顧前幾次定審換股，皆有令人眼睛為之一亮的淨值走勢表現，顯見考量獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動指標優先排序，最後再以市值加權、再依股息指標調整權重，藉由層層檢驗篩選，精選出獲利成長與配息能力兼顧的標的，有助於在高檔震盪的盤勢中追漲抗跌。00915透過具競爭力的總報酬，為追求打造現金流藍圖投資人提供多一種選擇，投資人可趁除息前進場布局，卡位股息與潛在資本利得成長機會。

關鍵字： ETF

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