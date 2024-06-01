今年第二次航海人員測驗登場　船員職業吸引力正在擴大

▲左圖航港局劉志鴻副局長(左)視察高雄考場；右圖航港局陳賓權副局長(中)視察台北考場。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局表示，113年第二次航海人員測驗於今(1)、明兩日假華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區辦理，計有742名考生報考，較去年同期706人略增，也反映船員職業的吸引力與魅力正在擴大。

首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考200人，到考人數169人，到考率84.5%。航港局指出，成為一名船員，不僅是追逐夢想的開始，更是面對挑戰、踏上新生活的選擇，期待更多熱情洋溢、充滿信心的夥伴加入航海的行列。

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航港局提醒，近日地震頻繁，測驗期間，為避免手機因地震告警訊息發出聲響影響試場秩序，請考生避免攜帶手機進場，請將手機交給陪考人員保管，若仍需攜帶入場應試，請務必將手機完全關機並放在試場前後指定位置，避免影響測驗進行。測驗期間如遇有感地震，請依監場人員指示進行掩蔽或疏散，維護自身安全。

另航港局再次提醒考生，不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。

本次測驗預計6月28日榜示，考畢試題及答案將於6月3日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)公布。

如有試題疑義，可於本次測驗結束之次日起3日內(即6月5日前)，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局也預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。