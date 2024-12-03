年底ETF換股大戲！2檔今生效　00938金融股大洗牌

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
年底ETF換股大戲上演，資產規模逾36億元的凱基優選30ETF（00938）與逾133億元群益科技高息成長（00946）2檔ETF公布更換成分股，其中00938上市一個股後首換股，且30檔成分股中換股家數多檔14檔，成分股大洗牌，新增航運股，剔除以銀行為主體5檔金融股，改為以壽險和證券為主；另00946則是增刪9檔。
台灣指數公司公布，00938追蹤的「台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選多因子30指數」，以及00946追蹤的「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」成分股增刪，今日開盤開始生效。
00938成分股增加14檔為：三陽工業（ 2206）、聯強（2347）、億光（2393）、創見（2451 ）、華航（2610）、長榮航（2618）、新產（2850）、統一證（2855） 、國泰金（2882）、欣銓（3264）、中美晶（5483）、中租-KY （5871）、矽格（6257）、矽創（8016）。
刪除14檔為： 卜蜂（1215）、鴻海（2317）、國產（2504）、冠德（2520）、華南金（2880）、兆豐金（2886）、台新金（2887）、第一金（2892）、崇越（5434）、上海商銀（5876）、頎邦（6147）、瑞儀（6176）、宏全（9939）、 裕融（9941）。
00946新增9檔成分股為：聯強（2347）、義隆（2458）、信邦（3023）、威健（3033）、健鼎（3044 ）、台勝科（3532）、正文（4906）、宜鼎（5289）、群聯（8299）。
刪除 9檔成分股為：中環（2323）、京元電子（2449）、創見（2451）、華立（3010）、京鼎（3413）、貿聯-KY （3665）、聖暉* （5536）、台表科（6278 ）、長華* （8070）。
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