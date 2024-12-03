快訊／9、10月發票誕生21名千萬富翁 有人花35元買咖啡中大獎

財政部今（3）日即將公告今年9-10月期統一發票大獎清冊清冊，財政部提前透露千萬特別獎「28630525」共有21人幸運中獎，有民眾在超商花35元買咖啡就中大獎；200萬元特獎「90028580」則有14名幸運兒得到財神爺眷顧。

基辛格閃退後喊「一生榮耀」 英特爾起落40年一文看

英特爾2日震撼宣布，執行長基辛格於1日起退休，消息公布後，基辛格也發文表示，能帶領英特爾是他一生的榮耀，並感謝與他共事的夥伴。

基辛格閃退 陸行之：最不想看到這4人救英特爾

美系半導體大廠英特爾2日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在經歷了40 多年的傑出職業生涯後從公司退休，並辭去董事會職務，市場關注將由誰來接下此重任，半導體觀察專家、前巴克萊證券分析師陸行之點名「不希望看到這4人來救」。

年底ETF換股大戲！2檔今生效 00938金融股大洗牌

年底ETF換股大戲上演，資產規模逾36億元的凱基優選30ETF（00938）與逾133億元群益科技高息成長（00946）2檔ETF公布更換成分股，其中00938上市一個股後首換股，且30檔成分股中換股家數多檔14檔，成分股大洗牌，新增航運股，剔除以銀行為主體5檔金融股，改為以壽險和證券為主；另00946則是增刪9檔。

00929配息腰斬引爆失望性賣壓 50分鐘逾70萬張天量居成交王

月月配台股ETF始祖復華台灣科技優息（00929）受到配息創史上新低影響，今（3）日引爆多空對作，開盤不到50分鐘成交量已衝破70萬張，不僅成為上市成交量最大個股，也創下本身上市以來最大量，由於逢低買盤也不少，股價一度翻紅。

航空股起飛！長榮航、台灣虎航股價創新高 華航漲近7％

台股今日大漲，航空業看好明年客貨運市場續旺、油價下跌等利多，股價持續衝高，長榮航（2618）盤中漲至45.3元、台灣虎航（6757）站上84.7元，都寫下掛牌以來新高價；華航（2610）則是漲近7％、寫近17個月來新高；星宇航空（2646）則漲約4％。

群聯業外豐收！子公司處分持股EPS貢獻21元 股價上漲逾4%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）宣布旗下全資子公司Core Storage Electronic（Samoa）Limited處分部分其持有的深圳宏芯宇電子，處分投資利益約44億元，以群聯目前股本20.48億元，市場估每股估可貢獻EPS逾21元；受此利多，群聯早盤股價最高來到489元，上漲21元，漲幅4.4%。

季辛格被退休 專家：英特爾臨多重課題應有共同執行長

英特爾無預警宣布執行長季辛格從公司退休，12月1日起生效。半導體產業專家表示，這意味著英特爾宣告季辛格先前的營運方針失敗，未來將會有新方向與目標，不排除可能是英特爾起死回生、站穩腳步的轉捩點。

東洋國產後線抗生素新藥Polymyxin B 12月起獲健保給付

台灣東洋自主開發治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的後線抗生素「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」，繼今年 2月取得食藥署藥證後，12月起亦獲健保署健保給付，成為國內治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的健保用藥新選擇。

資策會蕭博仁「家庭因素」拒接執行長 董座黃仲銘兼代

財團法人資訊工業策進會（資策會）蕭博仁副執行長因家庭因素婉拒接任執行長一職，目前本會將從產學界尋覓執行長適當人選，故於新任執行長上任前，將由黃仲銘董事長兼任執行長一職。