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基辛格閃退　陸行之：最不想看到這4人救英特爾

▲英特爾執行長基辛格。（圖／英特爾提供）

▲英特爾執行長基辛格。（圖／英特爾提供）

記者高兆麟／台北報導

美系半導體大廠英特爾2日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在經歷了40 多年的傑出職業生涯後從公司退休，並辭去董事會職務，市場關注將由誰來接下此重任，半導體觀察專家、前巴克萊證券分析師陸行之點名「不希望看到這4人來救」。

基辛格退休，陸行之發文詢問，「是董事會強迫任期未完提早退休，還是因為被套個緊箍咒無法100%分割製造毒瘤而失望離職？」

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陸行之表示，老實說，這個金童上任後沒多久，他就一直不看好，等著看何時被 Let go（趕走）。提出一堆矛盾的策略，找台積電代工先進製程，又一天到晚說台灣地緣政治很危險及大力發展晶圓代工到處擴產拿補助，結果搞得虧損越來越大，一發不可收拾。

陸行之發文指出，基辛格「設定一個無法完成的ppt目標，如4年5個nodes，2024所謂 Manufacturing ready 的20A/18A在哪裡，且 AI GPU 設計不出來，AI ASIC Claude 賣少少，新電腦 CPU問題一堆，伺服器CPU一直掉份額，部分被裁人員馬上被錄用，事蹟多到罄竹難書。」

不過陸行之也說，他覺得現在重點不是看ppt 冠軍（指Intel）的金童離職，而是董事會要誰來接手，他預料會找外部的產業老手來整頓，但最不想看到的是川普（為了救英特爾，大幅加碼非美半導體製造關稅到50%以上)，或輝達創辦人黃仁勳（現在公司錢太多，隨便來個1500億美元就可以把英特爾全部專利買走，再把製造部門拆解掉)，以及特斯拉創辦人馬斯克或Open AI創辦人山姆阿特曼（之前說要搞個7兆美元來蓋個35座半導體廠）來攪局。

陸行之說：「是來攪台積電一統江湖的局，還是來蹚渾水，你們懂的。」

關鍵字： 英特爾半導體接任者基辛格董事會

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