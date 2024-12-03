從視覺特效到AI虛擬人　謝安領航數字王國邁向尖端科技之路

▲在執行長謝安領航下．數字王國積極發展AI虛擬人並採全球策略結盟，實現多角化經營，更進一步在美發行ADR。（圖／數字王國，下同）

記者林璟倩／採訪報導

從《玩命關頭》、《變形金剛》、《X戰警》，到《復仇者聯盟》系列等眾多好萊塢大片震撼人心的經典特效畫面，都是出自於數字王國（Digital Domain）之作，這家從視覺特效起家的全球頂尖公司，在執行長謝安的帶領下成功掌握時代脈絡轉型為科技公司。不僅打造虛擬人鄧麗君、虛擬人貝克漢等抓住全球目光，更一躍成為虛擬人技術領導品牌，積極拓展虛擬人多元應用場景；另結盟台灣科技產業龍頭威剛，成為威剛旗下電競品牌XPG產品於大中華區以及美洲區的獨家總經銷商，近期更進一步在美發行ADR踏入全球資本市場。為數字王國掌舵逾十年的謝安也因為一路以來致力科技創新，引領數字王國成功蛻變為多角化發展的全球企業，因而獲選為《關鍵高管》（Key Executives）2024年度「25大媒體產業傑出領袖」。

▲曾在《復仇者聯盟》系列中結合深度學習賦予薩諾斯靈魂的虛擬人技術。

虛擬人技術的跨界革命 從好萊塢到走入生活的無限可能

2013年鄧麗君現身在周杰倫演唱會驚豔華人娛樂圈，其後數字王國又為貝克漢打造老年形象在抗瘧疾公益活動中亮相，數字王國虛擬人技術不僅應用於影視娛樂，也走進你我生活落地應用於多元產業，如在環亞機場貴賓室打造智慧櫃檯服務、為威剛XPG打造品牌大使AI虛擬人 Mera，謝安更透露，為金融業打造專業又有溫度的數位理財專員，也將成為虛擬人應用的潛力市場。

謝安表示，數字王國實現科技轉型並非偶然，而是源於公司對技術創新的長期投入，「視覺特效的創意和技術密不可分，但這個產業毛利不高，許多視效公司陸續被大集團併購，我們深知要靠科技技術來突破，所以必須持續將資金投入技術發展，並嘗試更多新的商業突破」，謝安提到過去在展示虛擬人和生成式AI技術時，獲得許多北美客戶支持並展現高度投資興趣，因此2024年數字王國發行了美國存託憑證（ADR），擴大觸及國際資本市場，為全球化佈局提供了有力的支持。

▲數字王國攜手 AWS 拓展自主虛擬人技術並引入生成式 AI 功能，圖為虛擬人「Zoey」。

在廣義的AI技術領域中， 謝安提到，數字王國所投入的AI技術主要是機器學習和深度學習，他認為數字王國虛擬人是呈現AI的方式之一，為了更有效的運用資源，數字王國與亞馬遜AWS合作，加速拓展虛擬人技術應用落地，並以更高效的方式，為全球企業提供虛擬人技術服務，滿足市場日益增長的需求。

強強聯手！數字王國與台灣科技龍頭威剛結盟

▲數字王國執行長謝安（左）及威剛科技董事長陳立白（右），雙方開啟策略結盟計畫。

另一方面，數字王國與威剛的合作也受到各界關注，數字王國不僅為威剛XPG打造品牌大使AI 虛擬人Mera，雙方更進一步簽訂經銷協議，數字王國取得威剛XPG產品於大中華區以及美洲區的獨家總經銷權。

謝安形容威剛董事長陳立白是對新技術充滿熱情的人，雙方一拍即合。陳立白當初在物色產品代言人時，認為由虛擬人代言跟明星代言會有不一樣的效果，於是交由擁有虛擬人技術的數字王國打造虛擬代言人，謝安也認為這樣的合作確實能共同開創更多具創造力的應用場景，甚至更快速進軍國際市場，未來也不排除有機會跟好萊塢IP合作。

▲虛擬人鄧麗君於數字王國「旅者新境遇」發表會中驚喜亮相。

謝安也指出，虛擬人雖然有其市場，卻也存在著道德問題，好比說虛擬人可能會是藝人自己的競爭者，虛擬人可以永遠18歲、身材完美無瑕，不管對藝人本身或後起新秀而言都可能有影響，加上科技發展速度太快，法律很難即時跟上是常見的問題，技術的應用需兼顧法律規範與社會責任，因此數字王國現也正與合作的大學積極討論，希望因應AI虛擬人興起推動企業規範與標準制定。

站穩AI浪潮的關鍵下一步 謝安：保持開放心態學習

▲謝安今年獲選為《關鍵高管》（Key Executives）2024年度「25大媒體產業傑出領袖」。

謝安日前剛獲選為《關鍵高管》（Key Executives）2024年度「25大媒體產業傑出領袖」，對此殊榮他感觸良多。謝安自認管理一家老牌好萊塢公司確實不容易，所管理的是不只是跨國頂尖團隊，同時還有跨藝術及科學雙重領域的專業人士，在剛接手數字王國時也經歷過「WHY YOU?」的質疑，因此他總是積極做好長遠的目標規劃帶領眾人前進。

憑藉一路以來的努力，現獲得國際認可，他感慨地說：「在非全球化的年代管理一間全球化公司，對我來說就是這麼不容易，能被關注到還獲得肯定，真的很感動」。

面對AI巨浪來襲，謝安認為未來真正能夠主掌AI核心的企業屈指可數，在這場科技競賽中，想跟著時代變革進步的企業應養精蓄銳，努力與時俱進不被淘汰，增加自己的市場空間。

謝安也分享建議，就像網路時代大幅提升了生活便利性，在AI時代下，不論文組理組都要找到自己真正的興趣，認知到自身實力與投入風險，應保持開放態度去學習新的技術和科技，也要在企業轉型過程中相當謹慎，才能在時代巨變中穩健成長。