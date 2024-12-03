快訊／9、10月發票誕生21名千萬富翁　有人花35元買咖啡中大獎

▲統一發票示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（3）日即將公告今年9-10月期統一發票大獎清冊清冊，財政部提前透露千萬特別獎「28630525」共有21人幸運中獎，有民眾在超商花35元買咖啡就中大獎；200萬元特獎「90028580」則有14名幸運兒得到財神爺眷顧。

財政部指出，9-10月統一發票領獎期限自12月6日起至114年3月5日止，中獎人要把握時間領獎。

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多家超商已先披露開出千萬特別獎的發票，其中7-11開出5張千萬特別獎，全家便利商店、萊爾富都各自開出1張千萬發票，以7-11台北市松山區富旦門市花35元買CITY CAFE消費金額最低。

7-11公告，9-10月開出5張統一發票千萬特別獎，有民眾在高雄市楠梓區的7-11欣清心門市，花90元購買飲品、鮮食得到千萬發票；另台東縣台東市的三越門市有民眾花60元購買沙拉中大獎；而台北巿文山區的新萬隆門市也有民眾花140元購買飲品得到千萬發票；新北市新莊區的新宏盛門市，有民眾花85元購買麵食中獎；台北市松山區的復旦門市，也有民眾花35元購買CITY CAFE中獎。

全家便利商店則公告，「全家板橋華江店」，有消費者花173元購買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等早餐組合，就成為千萬得主。

萊爾富也公告，有消費者在「萊爾富北市梧州店」僅花費100元買零食就抱走千萬元獎金，成為幸運得主。

