美超微「妖股」威力不減！財報利空降低　盤前漲逾9%

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

先前爆出財報遲交的Supermicro美超微電腦今日宣布，由公司董事會設立的獨立特別委員會已完成其審查。此前，公司於2024年8月30日宣布，董事會因應其審計委員會收到的訊息，成立了此特別委員會進行相關調查，在利空逐漸消散同時，至台北時間12月3日下午5點半左右，美超微盤前股價最高來到45.88美元，續漲逾9%。



根據獨立特別委員會的調查結果，過去負責公司審計的安永會計師事務所的辭職，及其在辭職信中陳述的結論，並未得到此次審查中所檢視事實的支持，包括特別委員會於2024年10月2日向EY報告的中期調查結果、及特別委員會的最終調查結果。



特別委員會的主要調查結果總結如下：

管理層與審計委員會的誠信： 特別委員會審查的調查證據，未顯示Supermicro管理層或審計委員會在誠信方面存在任何重大疑慮，也未質疑他們在確保公司財務報表實質準確性方面的承諾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審計委員會的獨立性： 針對特別委員會調查的事項，審計委員會展現了適當的獨立性，並對財務報告相關的事宜上提供了適當的監督。特別委員會對審計委員會及其各成員的獨立性均無任何相關存疑性。



董事會已採納特別委員會的所有建議，包括以下措施：

1.公司已開始尋找新任財務長（CFO）人選，現任財務長David Weigand將繼續留任至繼任者到職。

2.公司正在加速尋找法遵長（CCO）、法務顧問（General Counsel）人選。

3.任命現任財務副總Kenneth Cheung為新會計長（CAO）。Kenneth Cheung 現為Supermicro財務與公司會計副總裁，此前曾擔營運副總裁。

4.公司將繼續擴展並加強其培訓計劃，作為其持續改進財務控制和合規流程承諾的一部分。