快訊／大樂透1億一注獨得　北市今晚誕生新億萬富翁

00929配息史上最差締造4大紀錄 外資狂敲52萬張同創新高

復華台灣科技優息（00929）此次配發0.05元，創史上最差表現，今（3）日在台股交易締造多項紀錄，包括單日交易量飆116萬張、外資狂敲逾52萬張、自營商也大買24萬張以及零股交易達271萬股。

繳高額電費沒關係！ 9、10月發票爽中200萬

財政部今（3）日公告9-10月200萬元統一發票中獎清冊，14名幸運兒中有人繳出1期5043元電費拿到發票，幸運中200萬元特獎，成為當期消費金額最高的大獎中獎人。

新新併今日遞件！ 金管會曝審查期最快60天

新新併有新進度，金管會銀行局副局長侯立洋證實，台新金（2887）、新光金（2888）今（3）日已正式遞件送件申請合併，接下來檢視文件齊不齊全，有無需要補件，如果需要補件會盡快通知2家公司補件，至於行政程序法原則上審查期間60天。

4張7-8月千萬發票無人領 明年1／6過期

財政部賦稅署指出，113年9-10月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於113年11月25日開出，特別獎中獎發票有21張，領獎期間為113年12月6日至114年3月5日，連同113年7-8月期仍在領獎期限（114年1月6日）內尚未兌領之4張特別獎中獎發票，合計有25個特別獎等待中獎民眾領取。

美超微「妖股」威力不減！財報利空降低 盤前漲逾9%

先前爆出財報遲交的Supermicro美超微電腦今日宣布，由公司董事會設立的獨立特別委員會已完成其審查。此前，公司於2024年8月30日宣布，董事會因應其審計委員會收到的訊息，成立了此特別委員會進行相關調查，在利空逐漸消散同時，至台北時間12月3日下午5點半左右，美超微盤前股價最高來到45.88美元，續漲逾9%。

配息好揪心！00929爆116萬張大量 5檔ETF霸榜原因兩極

台股今（3）日大漲290點，指數重回23000點之上，市場焦點鎖定在昨（2）日公布配息的ETF，統計交易量前十大ETF，復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）與兆豐電子高息等權（00943）配息創新低湧現失望性賣壓，00929更爆出116萬張大量，至於群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）配息誘人，買盤熱絡。

9、10月統一發票21名千萬幸運兒曝光！ 最低花5元叫外送中大獎

財政部今（3）日公告今年9-10月期統一發票大獎清冊清冊，千萬特別獎「28630525」共有21人幸運中獎，其中11人消費金額未超過百元，最低只付5元外賣費就中獎。財政部指出，9-10月統一發票領獎期限自12月6日起至114年3月5日止，中獎人要把握時間領獎。

謝金河：台塑的苦南韓最知道 石化、鋼鐵、水泥業比台灣還慘

台塑四寶的股價不斷往下墜，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台塑的苦，南韓最知道！」為題發文，指出南韓的石化、鋼鐵、水泥產業遭到中國獵殺，現在股價跌得比台灣還慘。

基辛格閃退 陸行之：最不想看到這4人救英特爾

美系半導體大廠英特爾2日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在經歷了40 多年的傑出職業生涯後從公司退休，並辭去董事會職務，市場關注將由誰來接下此重任，半導體觀察專家、前巴克萊證券分析師陸行之點名「不希望看到這4人來救」。

年底ETF換股大戲！2檔今生效 00938金融股大洗牌

年底ETF換股大戲上演，資產規模逾36億元的凱基優選30ETF（00938）與逾133億元群益科技高息成長（00946）2檔ETF公布更換成分股，其中00938上市一個股後首換股，且30檔成分股中換股家數多檔14檔，成分股大洗牌，新增航運股，剔除以銀行為主體5檔金融股，改為以壽險和證券為主；另00946則是增刪9檔。