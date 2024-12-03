快訊／大樂透1億一注獨得　北市今晚誕生新億萬富翁

▲大樂透1億元今晚一注獨得，獎落北市信義區。（圖／記者呂佳賢攝）
記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導
大樂透頭獎1億元今晚一注獨得，獎落台北市信義區忠孝東路五段6號1樓「元宸投注站」。
台彩3日晚間開出第113000110期大樂透，獎號由小到大依序為05、06、07、12、17、35，特別號45。
▲大樂透1億元今晚一注獨得，獎落北市信義區。（圖／記者呂佳賢攝）
記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導
大樂透頭獎1億元今晚一注獨得，獎落台北市信義區忠孝東路五段6號1樓「元宸投注站」。
台彩3日晚間開出第113000110期大樂透，獎號由小到大依序為05、06、07、12、17、35，特別號45。
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復華台灣科技優息（00929）此次配發0.05元，創史上最差表現，今（3）日在台股交易締造多項紀錄，包括單日交易量飆116萬張、外資狂敲逾52萬張、自營商也大買24萬張以及零股交易達271萬股。
2024-12-03 18:11
財政部今（3）日公告9-10月200萬元統一發票中獎清冊，14名幸運兒中有人繳出1期5043元電費拿到發票，幸運中200萬元特獎，成為當期消費金額最高的大獎中獎人。
2024-12-03 17:13
新新併有新進度，金管會銀行局副局長侯立洋證實，台新金（2887）、新光金（2888）今（3）日已正式遞件送件申請合併，接下來檢視文件齊不齊全，有無需要補件，如果需要補件會盡快通知2家公司補件，至於行政程序法原則上審查期間60天。
2024-12-03 17:21
財政部賦稅署指出，113年9-10月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於113年11月25日開出，特別獎中獎發票有21張，領獎期間為113年12月6日至114年3月5日，連同113年7-8月期仍在領獎期限（114年1月6日）內尚未兌領之4張特別獎中獎發票，合計有25個特別獎等待中獎民眾領取。
2024-12-03 16:47
先前爆出財報遲交的Supermicro美超微電腦今日宣布，由公司董事會設立的獨立特別委員會已完成其審查。此前，公司於2024年8月30日宣布，董事會因應其審計委員會收到的訊息，成立了此特別委員會進行相關調查，在利空逐漸消散同時，至台北時間12月3日下午5點半左右，美超微盤前股價最高來到45.88美元，續漲逾9%。
2024-12-03 17:35
台股今（3）日大漲290點，指數重回23000點之上，市場焦點鎖定在昨（2）日公布配息的ETF，統計交易量前十大ETF，復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）與兆豐電子高息等權（00943）配息創新低湧現失望性賣壓，00929更爆出116萬張大量，至於群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）配息誘人，買盤熱絡。
2024-12-03 14:40
財政部今（3）日公告今年9-10月期統一發票大獎清冊清冊，千萬特別獎「28630525」共有21人幸運中獎，其中11人消費金額未超過百元，最低只付5元外賣費就中獎。財政部指出，9-10月統一發票領獎期限自12月6日起至114年3月5日止，中獎人要把握時間領獎。
2024-12-03 16:36
台塑四寶的股價不斷往下墜，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台塑的苦，南韓最知道！」為題發文，指出南韓的石化、鋼鐵、水泥產業遭到中國獵殺，現在股價跌得比台灣還慘。
2024-12-03 12:44
美系半導體大廠英特爾2日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在經歷了40 多年的傑出職業生涯後從公司退休，並辭去董事會職務，市場關注將由誰來接下此重任，半導體觀察專家、前巴克萊證券分析師陸行之點名「不希望看到這4人來救」。
2024-12-03 11:59
年底ETF換股大戲上演，資產規模逾36億元的凱基優選30ETF（00938）與逾133億元群益科技高息成長（00946）2檔ETF公布更換成分股，其中00938上市一個股後首換股，且30檔成分股中換股家數多檔14檔，成分股大洗牌，新增航運股，剔除以銀行為主體5檔金融股，改為以壽險和證券為主；另00946則是增刪9檔。
2024-12-03 11:17
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