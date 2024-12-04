戒嚴利空！在美掛牌韓企臉綠　MSCI韓指ETF刷52周新低

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，引發財經動盪，韓股雖周三開市，但《CNBC》報導，人們對世界第 13大經濟體不穩定的擔憂已浮現，追蹤韓國 90 多家大中型企業的iShares MSCI 韓國 ETF盤中下跌逾6%，以52.67美元創52周新低。

韓國電力的美國存託憑證 (ADR) 下跌 5%，韓國電子商務巨頭 Coupang 下跌 6%。 KT Corporation（原韓國電信）股價下跌 3%。韓國鋼鐵製造商浦項製鐵股價下跌逾 6%。

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據《韓國中央日報》報導，韓國財經4大財經部門首長已先定調，將從周三起，每天舉行緊急會議，並提出「無限量流動性供應」的非常手段，穩定資本市場，同時韓國證交所目前尚未決定周三是否開市。

4大巨頭包括：韓國財政部長兼副總理崔相穆緊急與韓國央行行長李昌鏞、金融監督院院長李卜鉉、金融服務委員會主席Kim Byoung-hwan展開緊急會議，南韓當地時間晚間11點，相關財經首長已向外宣誓「動用一切必要手段」穩定市場。

據韓媒報導，財經4巨頭初步針對「無限量流動性供應」取得共識，此舉將用來因應尹錫悅突然宣布進入緊急狀態後引發資本市場動盪。

尹錫悅宣布進入緊急狀態後，韓元兌美元觸及兩年來新低，比特幣在韓國更一度跌破1億韓元大關。