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獨／就安基金濫花8千萬揭秘　從咖啡豆、清垃圾到網軍都是它埋單

由移工雇主繳交的就業安定基金，近日傳出濫用爭議。（圖／資料照片）

▲由移工雇主繳交的就業安定基金，近日傳出濫用爭議。（圖／資料照片）

記者唐鎮宇、陳嘉恩／調查報導

勞動力發展署北分署爆發霸凌案，延伸出勞動部濫用就業安定基金裝修辦公室、舉辦部長個人演唱會等疑雲。《ETtoday新聞雲》爬梳政府採購文件資料，發現原本應該用於提升勞工福祉的就安基金長期被濫用，包括找行銷公司經營臉書、買咖啡豆、垃圾清運等，都由就安基金埋單，一年濫花超過8千萬元，民團痛批根本是亂花錢。勞動部回應，將全面檢討花費合理性，決不護短。

就業安定基金主要是由移工雇主繳交的就業安定費組成，雇主每聘用一名移工，每月需繳交至少2000元給政府，特殊製造業雇主最高得繳到1.1萬元。該基金設立目的是為了確保雇主聘用移工時，減緩對本國勞工的衝擊，在《就業服務法》明定應用於「促進國民就業」、「提升勞工福祉」、「處理外國人聘僱管理事務」等3大用途。

因北分署前署長謝宜容涉及霸凌案，讓外界開始注意到就安基金濫用問題，近日更被爆出謝宜容用就安基金145萬元裝潢北分署員工休息室、勞動部前部長許銘春用就安基金356萬元辦演唱會等，引發輿論關注。《ETtoday新聞雲》深入調查發現，就安基金濫用情形嚴重，許多與使用目的不符，或應由公務預算支應的項目，都由該基金埋單。

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《ETtoday新聞雲》調閱政府採購標案紀錄發現，原本應由公務預算支應的行政庶務，勞動力發展署轄下分署卻改由就安基金支應，以近1年的招標案來說，標示有就安基金的標案中，就有至少13件、超過8千萬元的花費，疑似不符就安基金設立目的。

包括北分署採購「咖啡豆」456磅送往轄區內8個辦公處所，花費22.8萬元；北分署一整年的日常清潔用品也都使用就業安定基金，採購項目涵蓋捲筒衛生紙、竹掃把、垃圾夾、抹布、拖把、肥皂、洗手乳、洗碗精、馬桶刷、菜瓜布等共96品項8339個。

甚至公部門辦公所需用品，有不少是由就安基金出錢，勞發署就花了336.4萬元購買247萬個信封、375萬張公文套印紙、1萬個封套；北分署使用1.3萬包、合計669萬張影印紙，總計144.3萬元，通通是就安基金出錢。雲嘉南分署今年一般垃圾與廢棄物清運，也是就安基金出資308.4萬元。

勞動力發展署日前曾表示謝宜容用就安基金裝潢辦公室「有爭議」，但《ETtoday新聞雲》調查發現，北分署除了用就安基金145萬元裝潢北分署員工休息室之外，還花了413萬元整修1樓展場及2樓視聽教室；勞發署本署今年花費2250萬元裝潢會議室與採購設備；雲嘉南分署還大興土木，整修了餐廳外牆、警衛室等，花費超過3千萬元。

勞動部本部甚至今年度找外包廠商經營臉書與網路行銷，也由就安基金埋單219萬元，負責製作粉專550張貼文圖稿、設計8張主視覺圖、留言及私訊回應管理、3場專案活動、網路廣告投放等。

▲就業安定基金疑似濫用情形，包括清潔用品、咖啡豆、會議室裝修等，都由就業安定基金埋單。（圖／記者陳嘉恩製）

▲就業安定基金疑似濫用情形，包括清潔用品、咖啡豆、會議室裝修等，都由就業安定基金埋單。（圖／記者唐鎮宇、陳嘉恩製）

對於《ETtoday新聞雲》揭露的上述就安基金濫用爭議，勞動部證實，確實相關經費都有使用到就安基金。自上周洪申翰就任部長後，就立即要求召開就安基金檢討會議，檢視目前已招標的各項標案是否合宜。

勞動部說，勞動力發展署單一會議室裝潢與設備採購案，竟超過2000萬元，的確在採購需求規格的規劃及經費規模上，有不合宜之處，已請勞發署代理署長陳世昌就此案目前招標採購程序的階段，檢視是否有合法終止或變更契約的可能。

其餘的就安基金濫用爭議，勞動部強調，接下來將針對計畫經費支用的合宜性，盡速諮詢第三方專家提供專業建議，進一步規劃把關就安基金支用之強化機制，用更嚴謹的方式進行審視，避免類似情況再次發生。勞動部也表示，若有確實證據及疑慮，該送政風、送檢調，絕不護短。另針對公務預算不足的情況，洪申翰也承諾會再向行政院積極爭取。

勞動力發展署代理署長陳世昌則回應，在南分署部分，主要是建築物已近40年，需要較高規格的消防安全設施，垃圾清運合約是負責清運石膏、混擬土等清潔隊不收的職訓用廢棄物。該分署餐廳有兼做職業訓練的訓練場地；新建警衛室則是為了維護學員、職訓老師的進出管理。北分署部分，因移工業務信封需用四國語言，信封與紙張用量需求量大；清潔用品、影印紙、咖啡豆等是原則上用公務預算支應，不夠才會由就安基金填補。而北分署前分署長謝宜容辦公室部分，經查僅有軌道安裝費2萬2千元、燈具1萬7千元是用就安基金支應，其餘僅有該辦公室椅子是由公務預算採購。

就業安定基金的主要財源來自移工雇主繳納的就業安定費，台灣移工人數在9月首度突破80萬人大關，其中超過20萬屬於家庭看護工。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕痛批，勞動部收了移工雇主的錢卻拿去亂花，所有雇主都應拒繳表示抗議。

她說，就安基金使用目的浮濫，幾乎每一個項目都可以跟「促進國民就業」、「提升勞工福祉」扯上關係。就安基金管理會委員都是勞動部決定，召集人也是勞動部長，她懷疑「用就安基金買咖啡豆的預算，是不是勞動部長蓋章的？」勞動部應提出每一筆就安基金的花費明細，並接受國會監督。

民眾黨立委黃國昌說，不管是就安基金或公務預算，行政部門編列預算時，預算項目跟目的都寫得太過空泛，可以輕易找到理由挪用。他痛批，最離譜的是即便被審計部抓到濫用，往往只是被要求「檢討改進」，輕輕帶過。他將在今年預算審查時提出主決議，事後若發現公務預算或其他附屬單位預算遭濫用、挪用的情況，審計部必須追究相關人員責任。

延伸閱讀

政府告勞工、部長唱歌都花就安基金　前勞長也認證是「小金庫」

金融海嘯、新冠肺炎救命錢　就安基金連3年短絀「餘額剩429億」

關鍵字： 北分署霸凌就安基金勞動部就業安定基金

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