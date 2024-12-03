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4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6過期

▲統一發票11、12月獎號出爐。（圖／記者柯振中攝）

▲統一發票示意照。（圖／記者柯振中攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部賦稅署指出，113年9-10月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於113年11月25日開出，特別獎中獎發票有21張，領獎期間為113年12月6日至114年3月5日，連同113年7-8月期仍在領獎期限（114年1月6日）內尚未兌領之4張特別獎中獎發票，合計有25個特別獎等待中獎民眾領取。

▲▼7~8月未兌領千萬大獎。（圖／翻攝財政部官網）

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▲7~8月未兌領千萬大獎，可點圖放大。（圖／翻攝財政部官網）

截至113年7-8月期首張千萬發票開出起至今，千萬發票已累計82期，可兌領特別獎之中獎發票共有1123張，已兌領840張，創造了840位千萬富翁。

財政部指出，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

賦稅署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

關鍵字： 統一發票中獎發票領獎兌獎APP財政部

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