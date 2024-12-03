配息好揪心！00929爆116萬張大量　5檔ETF霸榜原因兩極

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（3）日大漲290點，指數重回23000點之上，市場焦點鎖定在昨（2）日公布配息的ETF，統計交易量前十大ETF，復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）與兆豐電子高息等權（00943）配息創新低湧現失望性賣壓，00929更爆出116萬張大量，至於群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）配息誘人，買盤熱絡。

台股ETF成交量前10名排行

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名次 商品 收盤成交量 1 復華台灣科技優息（00929） 1158857張 2 群益台灣精選高息（00919） 213080張 3 元大台灣50反1（00632R） 164142張 4 群益ESG投等債20+（00937B） 131331張 5 中信成長高股息（00934） 112187張 6 元大美債20年（00679B） 83387張 7 大華優利高填息30（00918） 78862張 8 兆豐電子高息等權（00943） 76706張 9 元大滬深300正2（00637L） 72149張 10 國泰永續高股息（00878） 66427張

▲資料來源：證交所

00929此次配發0.05元史上最差表現，失望性賣盤湧現，成交量飆116萬張，不僅創下本身上市以來最大量，也創下台股ETF史上僅次於元大台灣價值高息（00940）單日次高量，今日並以下跌0.3元或1.66%、17.76元作收。

00934公告配0.023元，再刷新月配ETF新低，今日以下跌0.14元或0.77%、18.07元作收，成交量爆11.2萬張，創下8月5日公告單月配息腰斬時以來大量，也就是說，這一次配息再較上一個月腰斬，再現一波逃命潮。

00943此次配發0.025元，上市以來第4次配息，比起前3次均配發0.15元，腰斬再腰斬，今日以下跌0.17元或1.15%、14.64元作收，並爆出上市以來最大 7.67萬張。

至於今日擠進前十大ETF成交量中有二檔因配息創高或維持高水位，吸引買盤布局，其中00919此次配發0.72元，今日成交量超過21.3萬張，為9月4日以來最大量，當時成交量高達26萬張，也是因公布創新高的配息水準。

00918公告預估每單位配發 0.84 元，創下上市以來最高配息水準，今日股價以上漲0.19元或0.78%、24.47元作收，成交量7.8萬張，為6個月以來大量。