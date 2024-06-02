黃仁勳在台爆紅　他愣「美國人竟不認識」！一票揭原因喊正常

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳被譽為「AI教父」，近期來台一舉一動受到高度關注，所到之處都引起民眾爭睹，不過，有網友表示，3千萬人追蹤的IG新聞粉專，分享NVIDIA黃仁勳的新聞，結果底下很多美國人都說不認識黃仁勳，沒聽過NVIDIA，讓他很驚訝。

有網友在PTT發文，「不少美國人不認識黃仁勳的八卦？」3831萬粉絲追蹤的IG帳號「pubity」，有則貼文提到，NVIDIA的市值超越亞馬遜和特斯拉的總和了，底下很多留言都說完全沒聽過NVIDIA和黃仁勳，「一堆美國人都不知道黃仁勳是誰」。

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▲網友認為很正常。（圖／翻攝自PTT）



貼文曝光，網友認為這又沒什麼，「市值前十名的老闆是誰，很多人也不知吧」、「Google老闆是誰，我相信也不少人不知道」、「我也不認識，只是台媒一直報被迫認識，又不是什麼明星藝人，就好像全世界都知道抖音，但你認識抖音的老闆是誰嗎」、「現任微軟CEO是誰，我不信你不查能知道」、「我也不知道台電董事長是誰一樣啊」、「你隨機問一個路人聯發科老闆是誰看看」。

網友認為，如果沒有接觸相關產業，不知道很正常，「有可能啊，沒組電腦為什麼要知道顯卡廠」、「米國那麼大，不玩遊戲可能不知道」、「沒玩遊戲、沒碰電腦設備，不知道也很正常」、「沒自組電腦的誰會知道他是誰啦，只有組電腦的跟買賣股票的會知道而已」。