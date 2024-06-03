黃仁勳釋驚人訊號　陸行之：台積電2026每季配6元不難

▲輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日晚間演講，首揭AI運算平台Rubin與Rubin Ultra新加構，半導體知名分析師陸行之表示，如果NVIDIA的新架構皆採用台積電3奈米產品，預測2025年台積電的資本開支應該又會超過350億美元，但因營收跟著成長，預計現金股利仍會持續增加，2026年每季配6元不難。

陸行之表示，NVIDIA在加速需求下對台積電下單需求量大，確實會讓超微（AMD）無法得到足夠產能，預料台積電高速運算電腦（HPC）對3奈米及對應的 CoWoS 需求超過產能應該會持續一段時間。

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以下是陸行之臉書全文：

昨天NVIDIA黃董首次揭露需要8顆HBM3e的 Blackwell Ultra, 及需要HBM4的Rubin GPU和Rubin Ultra GPU, 如果Rubin 及Rubin Ultra 都是用台積電3nm，NVIDIA的加速迭代到3nm, 確實會讓AMD 拿不到足夠的3nm產能，找三星幫忙就不奇怪了。NVIDIA的加速迭代到3nm，Intel加入搶3nm outsourcing, AMD 對應競爭改3nm, 台積電HPC 3nm 及對應的 CoWoS 需求超過產能應該會持續一段時間，不知道新加的訂單定價策略會不會改一下，讓3nm 毛利率提早於明年上半年超過公司平均毛利率的53%，我這裡預測2025年台積電的資本開支應該又會超過350億美元，但因為營收也跟著增長，所以capital density 不會增加太多，將維持在35%的營收上下，這樣現金股利應該會持續增加， 2026年每季配個6元應該不難。