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抓緊AI與凈零商機　中租基金平台推「樂趨勢」瞄準6大投資主題

▲中租基金平台推「樂趨勢」瞄準6大投資主題。（圖／業者提供）

▲中租基金平台推「樂趨勢」瞄準6大投資主題。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

回顧過去全球發展，每隔十年左右就會出現一個關鍵趨勢，深刻影響人類的生活和發展，並創造出如同火箭般的股市成長機遇，經典的例子像是電腦、智慧型手機的出現，對於投資人而言，搭上對的趨勢，就等於掌握了財富增長的金鑰，而AI人工智慧，無疑是當前最明確，同時也是大家最感興趣的趨勢財，有望為各產業帶來革新與成長動能。根據外資預估，2030年全球AI市場規模有望成長至約1.8兆美元，年複合成長率為32.6%。


不過，趨勢財雖誘人，卻不易掌握，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，趨勢主題因涉及的行業和領域較為專業，投資人在挑選基金標的時，往往面臨三大考驗。首先，創新行業一遇到市場波動，投資信心就容易動搖，一般民眾較難判斷是曇花一現的夕陽產業還是明日之星；加上市面上缺乏合適的「趨勢主題投資平台」提供整合資訊，導致投資人難以挑選合適的主題基金產品；即便篩選出想買的基金標的了，也容易在風險控管、資產配置等難題卡關。

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為了解決投資人的困擾與痛點，中租基金平台今日(5/30)舉辦「樂趨勢」投資專案媒體記者發布會，現場投信投顧業者雲集，包含百達投顧、富蘭克林投顧、摩根投信、中國信託投信、安聯投信、景順投信等均到場支持，共同推動趨勢主題基金投資，中租基金平台董事長陳俊傑以四句箴言「投資看未來、未來抓趨勢、趨勢配對策、對策樂趨勢」點出「樂趨勢」專案核心。


摩根投信產品策略部副總經理張致寧指出，人工智慧引領科技產業進入全新時代，並且將重塑各產業的發展方向，觀察過去50年的科技發展，當發生重大的平台轉換的時候，從大型主機到小型主機、從個人電腦到行動裝置、從CPU到GPU時，往往同步創造全新且大量的需求。因此，我們認為在AI需求的強勁催化下，科技產業選股進入「跨領域時代」，從周邊基礎建設、高效能的資料中心、高階晶片需求、甚至到消費端與其他非傳統科技產業的新形態應用，都將支撐科技股長線成長力道。


法盛投資管理董事總經理陳家銘將AI發展區分為供應鏈、設計軟體、醫療自動化、工廠自動化、辦公室自動化、消費與服務自動化等六大面向，並認為以人工智慧發展週期來看，過程時快時慢，但萬變不離其宗的，就是新趨勢所帶來的爆炸型成長本質，若科技等成長股是所有股票中的皇冠，AI類股便是那皇冠上的寶石。


百達投顧指出，自從去年初生成式AI應用推出以來，已經帶來了翻天覆地的改變，所有AI應用都需要依賴運算，因此上游產業，包括晶片設計、晶圓製造和半導體設備等，目前是最能夠受益並獲利最明確的產業族群。隨著近期財報的公佈，投資市場也開始認識到這些公司的獲利能力能夠支撐其股價表現，甚至有些股票出現了「越漲越便宜」的現象，也就是隨著分析師提高盈利預測，本益比卻持續下降。

中國信託投信總經理陳正華也補充，隨2023年生成式AI爆發式成長，嶄新的應用逐漸拓展到各個領域，且觀察今年接連舉行的全球重要科技大展，關鍵字全都圍繞在「人工智慧」，將是科技產業最重要的變革與機遇，不可諱言，AI仍是近年來最能引領風騷的題材之一，仍審慎樂觀看待後市表現。


富蘭克林資深協理梁珮羚表示，全球正面臨5D典範轉移，包括數位化(Degitalization)、高齡化/少子化(Demographics)、脫碳(Decarbonization)、去全球化(Deglobalization)及去槓桿(Deleveraging)，將為全球經濟、產業及投資市場勾勒出新的面貌，也將締造未來數十年的投資機會，建議將科技、生技、氣候變遷及基礎建設主題型股票基金列為長期配置。

關鍵字： 中租基金樂趨勢

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